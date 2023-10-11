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БОГАТАЯ НА КРАЖИ НЕДЕЛЯ ⟩ Вор пытался скрыться из таллиннского супермаркета с наполненной продуктами тележкой

Трийн Роос
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Корзина. Фото иллюстративное.
Корзина. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

По сообщению охранного предприятия G4S, на прошлой неделе в Эстонии воры были особенно активны и пытались украсть все вокруг. Один из воров проявил инициативу и попытался унести тележку с продуктами. «Он пытался украсть товары на сумму 134 евро и 90 центов», - говорит представитель охранного предприятия G4S, пишет Elu24.

На прошлой неделе по всей Эстонии было предпринято несколько попыток краж из магазинов. Если кражи на сумму до 10 евро происходили практически каждый день, то в выходные вор пытался украсть целую тележку с товаром. Кроме того, крупные кражи были зафиксированы в Тарту и Выру, но воры были активны также в Кохтла-Ярве, Вильянди, Тюри и Маарду.

Патруль G4S помог задержать человека, пытавшегося украсть товар на сумму 134,90 евро. Он наполнил тележку продуктами и попытался скрыться из магазина. Руководитель по коммуникациям G4S Максим Тууль сообщил Elu24, что инцидент произошел в Таллинне. «Мы не можем сообщить название сети магазинов. Какие именно продукты пытались украсть, мы не фиксировали. Количество было достаточно большим. Патрульные смогли только сказать, что это были продукты питания и что в магазине не продается много других товаров», - сказал Тууль.

У патрулей охранного предприятия G4S становятся все больше работы из-за магазинных воров, которые совершают кражи как для собственного потребления, так и для получения прибыли.
У патрулей охранного предприятия G4S становятся все больше работы из-за магазинных воров, которые совершают кражи как для собственного потребления, так и для получения прибыли. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

«В Тарту также были предпринята попытка кражи большого количества продуктов питания. Там мужчина положил в свой рюкзак продукты на сумму более 36 евро. Кроме того, при задержании мужчина вел себя агрессивно, и охраннику пришлось применить наручники», - говорит Максим Тууль.

В Выру патрульному пришлось преследовать вора. Мужчина украл черную куртку и скрылся из магазина, но патрульным удалось поймать вора.

Еще одна попытка кражи с большим потенциальным ущербом произошла в Тюри, где была предпринята попытка украсть алкоголь стоимостью 42 евро и 90 центов. Патруль задержал вора и вернул товар в магазин в целости и сохранности.

Воровство происходит повсеместно

По данным охранной фирмы G4S, в 2022 году в магазинах Эстонии было зафиксировано более семи тысяч краж. В прошлом году ситуация в Тартуском уезде была хуже, чем в среднем по Эстонии.

В 2023 году большое внимание СМИ привлекли кражи велосипедов: их воруют как и около дома, прямо из-под носа владельца, так и из закрытых кладовок.

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