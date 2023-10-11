БОГАТАЯ НА КРАЖИ НЕДЕЛЯ ⟩ Вор пытался скрыться из таллиннского супермаркета с наполненной продуктами тележкой

На прошлой неделе по всей Эстонии было предпринято несколько попыток краж из магазинов. Если кражи на сумму до 10 евро происходили практически каждый день, то в выходные вор пытался украсть целую тележку с товаром. Кроме того, крупные кражи были зафиксированы в Тарту и Выру, но воры были активны также в Кохтла-Ярве, Вильянди, Тюри и Маарду.

Патруль G4S помог задержать человека, пытавшегося украсть товар на сумму 134,90 евро. Он наполнил тележку продуктами и попытался скрыться из магазина. Руководитель по коммуникациям G4S Максим Тууль сообщил Elu24, что инцидент произошел в Таллинне. «Мы не можем сообщить название сети магазинов. Какие именно продукты пытались украсть, мы не фиксировали. Количество было достаточно большим. Патрульные смогли только сказать, что это были продукты питания и что в магазине не продается много других товаров», - сказал Тууль.

У патрулей охранного предприятия G4S становятся все больше работы из-за магазинных воров, которые совершают кражи как для собственного потребления, так и для получения прибыли. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

«В Тарту также были предпринята попытка кражи большого количества продуктов питания. Там мужчина положил в свой рюкзак продукты на сумму более 36 евро. Кроме того, при задержании мужчина вел себя агрессивно, и охраннику пришлось применить наручники», - говорит Максим Тууль.

В Выру патрульному пришлось преследовать вора. Мужчина украл черную куртку и скрылся из магазина, но патрульным удалось поймать вора.

Еще одна попытка кражи с большим потенциальным ущербом произошла в Тюри, где была предпринята попытка украсть алкоголь стоимостью 42 евро и 90 центов. Патруль задержал вора и вернул товар в магазин в целости и сохранности.

Воровство происходит повсеместно

По данным охранной фирмы G4S, в 2022 году в магазинах Эстонии было зафиксировано более семи тысяч краж. В прошлом году ситуация в Тартуском уезде была хуже, чем в среднем по Эстонии.