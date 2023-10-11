50-летняя Хайди Клум и ее 19-летняя дочь вновь снялись в откровенной фотосессии в кружевном белье

«Наша новая кампания для Intimissimiofficial уже здесь!» – написала Клум.

На снимке Хайди Клум запечатлена в белом комплекте белья с кружевными вставками, а ее дочь – в фиолетовом, полностью кружевном.

Также Клум снялась одна, демонстрируя серо-голубой кружевной комплект.

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она – мать четверых детей.

Лени Клум – ее старшая дочь. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе. В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.