Умерла счастливой: 104-летняя жительница США скончалась после прыжка с парашютом

Дороти Хоффнер. Фото: Brian Cassella

О кончине Дороти сообщил представитель Чикагской ассоциации парашютистов и парашютной ассоциации США, сказав, что она прожила «захватывающую и полноценную жизнь».

Хоффнер отправилась в чикагский аэропорт на тандемный прыжок 1 октября, набранная высота была внушительная - чуть более четырех тысяч метров. «Возраст - это всего лишь число», - говорила бабушка тем, кто встретил ее на земле.

Так, женщина попала в Книгу рекордов Гинесса, до нее прыгала с парашютом 104-летняя шведка Линнея Ингегард. Когда Хоффнер было 100, она впервые попробовала себя в скайдайвинге, назвав занятие «восхитительным».

Дороти Хоффнер. Фото: Brian Cassella