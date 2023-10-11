Умерла счастливой: 104-летняя жительница США скончалась после прыжка с парашютом

В понедельник утром умерла 104-летняя жительница Чикаго, которая за несколько дней до этого прыгнула с парашютом. Дороти Хоффнер установила мировой рекорд, став старейшей парашютисткой мира.
О кончине Дороти сообщил представитель Чикагской ассоциации парашютистов и парашютной ассоциации США, сказав, что она прожила «захватывающую и полноценную жизнь».
Хоффнер отправилась в чикагский аэропорт на тандемный прыжок 1 октября, набранная высота была внушительная - чуть более четырех тысяч метров. «Возраст - это всего лишь число», - говорила бабушка тем, кто встретил ее на земле.
Так, женщина попала в Книгу рекордов Гинесса, до нее прыгала с парашютом 104-летняя шведка Линнея Ингегард. Когда Хоффнер было 100, она впервые попробовала себя в скайдайвинге, назвав занятие «восхитительным».
«Прыжки с парашютом - это занятие, которое многие из нас благополучно занесли в свой список желаний, - отметил источник из Skydive Chicago. - Но Дороти напоминает нам, что никогда не поздно испытать самые острые ощущения на всю жизнь». В декабре ей бы исполнилось 105.