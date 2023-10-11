Сиделка Сависаара не стала молчать: он хотел, чтобы люди это узнали…

«Я боялась нашей первой встречи», - вспоминает Кэрол Мадисоо о своем знакомстве с Сависааром. Оказалось, что зря. «У меня было очень положительное впечатление, он принял меня очень тепло, с ним можно было разговаривать как с обычным человеком, какими мы все являемся, можно было свободно обсуждать, он слушал», - говорит сиделка.