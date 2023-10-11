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Сиделка Сависаара не стала молчать: он хотел, чтобы люди это узнали…

Limon.ee
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Кэрол Мадисоо, сиделка Сависаара
Кэрол Мадисоо, сиделка Сависаара Фото: Kuvatõmmis ERRi videost

Кэрол Мадисоо провела последние годы жизни Эдгара Сависаара, ухаживая за ним и составляя ему компанию. Теперь, после смерти известного политика, Мадисоо рассказала программе «Ringvaade» на ETV о том, какими были эти годы.

«Я боялась нашей первой встречи», - вспоминает Кэрол Мадисоо о своем знакомстве с Сависааром. Оказалось, что зря. «У меня было очень положительное впечатление, он принял меня очень тепло, с ним можно было разговаривать как с обычным человеком, какими мы все являемся, можно было свободно обсуждать, он слушал», - говорит сиделка.

Мадисоо рассказала, что Сависаару требовалась помощь в быту: «Он не умел готовить, а питание для него было очень важно, ему нужно было гулять на свежем воздухе, ему нужна была компания, нужно было общаться. Он всю жизнь был социальным человеком».

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