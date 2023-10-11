ФОТО ⟩ Марина Кальюранд заметила нечто необычное на стенах Европарламента: смотрите по сторонам, вас ждут приятные сюрпризы

«Несколько недель назад я обнаружила, что в фойе Европейского парламента выставлены рисунки из серии "Страхи директора" (2014) Фло Касеару», - пишет в Facebook евродепутат Марина Кальюранд. Она также поделилась с подписчиками снимками работ, украшающими стены фойе парламента.

Серия рисунков Фло Касеару «Страхи директора» изображает 26 бедствий, которые могут произойти с кривым домом Тартуского художественного музея - от наводнения до присоединения к Kumu или продажи.

«Девять из них попали в Европейский парламент. Самые страшные (на мой взгляд) из них - продажа здания, атака танков и теракт, похожий на 11 сентября», - написала Кальюранд в социальной сети. «Мораль этой истории такова: в коридорах Европарламента стоит смотреть по сторонам. Вас ждут приятные сюрпризы».

Фло Касеару создала работы, висящие в фойе Европейского парламента, для выставки Тартуского художественного музея Kas me sellist muuseumi tahtsimegi? («Тот ли это музей, который мы хотели?» - прим. ред.).

Фло Касеару, окончившая в 2008 году факультет живописи Эстонской академии художеств, в первую очередь является перформансным и фотографическим художником.

С 2013 года она также является управляющим своего собственного дома-музея. Дом-музей Фло Касеару в Таллинне служит персональным галерейным пространством и собирает в одном доме работы художницы за все годы ее творчества.