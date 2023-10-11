«Я ощутила смертельный страх!» Латвийская певица о дороге домой из Израиля после атаки ХАМАС

«День накануне и день [нападения] были как два мира, - делится воспоминаниями Алисе. - Накануне на улицах было так много людей, все было полно. Мы были в самом сердце Яффо, популярном туристическом месте рядом с пляжем. Но на следующее утро все было словно стерто».

Остаток дня она провела в отеле. «Когда находишься в этом гостиничном мире, царит невежество относительно того, что происходит. И в каком-то смысле я также сознательно не хотела углубляться в чтение новостей, чтобы не слишком волноваться. Самой большой психологической поддержкой было то, что мы поддерживали атмосферу спокойствия между собой. Например, находясь в убежище, вы видите, как заходит семья с четырьмя детьми, все собрались вместе только для того, чтобы старые и молодые были вместе. Они даже стараются подбодрить, рассказать шутку, потому что это все, что у нас есть на данный момент. Подбадривать друг друга и не паниковать», - рассказывает Алисе о том, что она пережила в убежище. Организаторы тут же прибыли и помогли разношерстной группе иностранных музыкантов (были представители как европейских стран, так и Канады) получить еду и найти билеты на самолет для возвращения, с чем из дома в Латвии Алисе помогал муж.