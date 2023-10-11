«Я ощутила смертельный страх!» Латвийская певица о дороге домой из Израиля после атаки ХАМАС

Латвийская джазовая певица Алисе Канте в минувшие выходные отправилась в Тель-Авив, чтобы выступить на фестивале. Однако в субботу утром, когда палестинская исламистская организация ХАМАС осуществила масштабную, неожиданную и кровавую атаку из сектора Газа, все изменилось- под сирены воздушной тревоги пришлось искать способ быстрее вернуться домой, пишет TVNet.
Алисе Канте как представительница Латвии приняла участие в Международном джазовом фестивале в Яффо, в Тель-Авиве. Подготовка к фестивалю началась еще весной при поддержке посольства Латвии в Израиле. «Это потребовало большой эмоциональной и длительной подготовки», - говорит она. Первые два дня фестиваля - 5 и 6 октября - прошли в эмоциональном подъеме и с ощущением праздника. «Я впервые была в Израиле, впервые в Тель-Авиве, знакомилась с культурой и людьми. Все были настолько сердечными и открытыми, казалось, что от них исходило чувство общности, открытости и тепла».
Кульминация фестиваля - заключительный концерт - была запланирован на субботу, 7 октября. Но утро началось с событий, которые поразили весь мир. Около 6:30 боевики ХАМАС из сектора Газа начали обстрел ракетами территории Израиля. Израильтян и гостей страны разбудили сирены воздушной тревоги. Боевики ХАМАС пересекли границу сектора Газа на парапланах. По морю и по суше они проникли в Израиль, где убили несколько сотен мирных жителей, большую часть - на молодежном музыкальном фестивале под открытым небом на границе.
Утром, услышав сирены в отеле, Алисе еще не осознавала масштаб произошедшего. «Я не сразу поняла, что это такое и что происходит, потому что меня заранее предупреждали, что такое может произойти, могут быть перестрелки, - говорит она. - Но потом пришло первое сообщение от израильских друзей - музыкантов, с которыми мы там познакомились. Они спросили, все ли в порядке. Я спросила, как часто это происходит, и они ответили, что именно эта сирена звучит не так часто... Потом я поняла, что это серьезно».
Вскоре после этого послышались звуки взрывов. Алисе отправилась в убежище отеля вместе с другими находящимися там людьми. «В убежищах металлические стены, металлические окна, двери. Они расположены в отеле на разных уровнях и в разных местах. Но персонал отеля очень оперативно проинструктировал нас, куда идти, - описывает она начало дня. - Есть правило, что в укрытии нужно провести десять минут, после чего можно спокойно выйти. Главное - следовать указаниям персонала отеля».
Алисе также передала сообщение посольству Латвии в Израиле. «Важно сразу оповестить. Мы коммуницировали с посольством, и это тоже давало ощущение безопасности, что ты не один, что рядом с тобой кто-то есть», - подчеркивает она. Эмоциональную поддержку также оказали сообщения от друзей из Латвии.
«Это был второй раз в жизни, когда я ощутила страх смерти. Были моменты, когда я бежала по коридору и думала - а что, если сейчас выломают дверь?» - говорит Алисе.
«Хорошо, что был интернет и большая поддержка друзей из Латвии, по крайней мере в социальных сетях. Все шлют письма, говоря, что все будет хорошо, молитвы. Ты входишь в такой духовный пласт и понимаешь - других ресурсов на данный момент нет, но с силой веры можно вытерпеть. Это дало мне моральную поддержку. Прослушивание музыки - тоже. Ты сам ищешь какое-то утешение, чтобы не дать состоянию тревоги взять верх над твоим телом».
Во время паники улицы были пусты. Когда все закончилось, на улице появился местный житель, который, например, вывел на прогулку свою собаку. Однако иностранцам, проживающим в отеле, посоветовали не выходить за его пределы.
«День накануне и день [нападения] были как два мира, - делится воспоминаниями Алисе. - Накануне на улицах было так много людей, все было полно. Мы были в самом сердце Яффо, популярном туристическом месте рядом с пляжем. Но на следующее утро все было словно стерто».
Остаток дня она провела в отеле. «Когда находишься в этом гостиничном мире, царит невежество относительно того, что происходит. И в каком-то смысле я также сознательно не хотела углубляться в чтение новостей, чтобы не слишком волноваться. Самой большой психологической поддержкой было то, что мы поддерживали атмосферу спокойствия между собой. Например, находясь в убежище, вы видите, как заходит семья с четырьмя детьми, все собрались вместе только для того, чтобы старые и молодые были вместе. Они даже стараются подбодрить, рассказать шутку, потому что это все, что у нас есть на данный момент. Подбадривать друг друга и не паниковать», - рассказывает Алисе о том, что она пережила в убежище. Организаторы тут же прибыли и помогли разношерстной группе иностранных музыкантов (были представители как европейских стран, так и Канады) получить еду и найти билеты на самолет для возвращения, с чем из дома в Латвии Алисе помогал муж.
Билеты на самолет домой были куплены на полдень воскресенья, но стало ясно, что следует постараться покинуть Израиль как можно скорее. Однако на тот момент авиакомпания airBaltic уже прекратила полеты, и Turkish Airlines также отменила большое количество рейсов. Ясность наступила только около полуночи, когда удалось купить билеты на рейс Тель-Авив - Афины в воскресенье в 9:20 утра.
«Если в такой ситуации есть возможность купить билеты на более ранний рейс, то ждать нечего. Теперь я понимаю, что те несколько часов были решающими», - говорит Алисе. Друзья с фестиваля, которые планировали вернуться рейсом Turkish Airlines, решили, что билеты менять не будут - можно будет выспаться утром и не придется тратиться. Но в итоге их рейс отменили и им пришлось ждать в аэропорту до понедельника.
В 3:30 за музыкантами приехал автобус. На дороге была видна военная техника и транспорт ответственных служб, а над головой слышались вертолеты. Атмосфера в аэропорту казалась непринужденной, но проверки были тщательными, и нужно было ответить на множество вопросов. «Во время всех проверок много спрашивали о том, кто, как и куда. Конечно, пусть спрашивают, главное - перестраховаться!» - говорит Алисе.
В посольстве Латвии ранее посоветовали быть готовыми к тому, что мобильная связь и интернет могут не работать. Поэтому больше, чем обычно, пришлось думать о мелочах, например, не забыть распечатать посадочный талон. Алисе говорит, что забота о таких вещах - положить в сумку воду и немного еды на случай перемещения по отелю, если придется дольше оставаться в убежище, или собрать чемодан, чтобы в любой момент можно было уехать, - усиливала ощущение безопасности и помогала не паниковать.
«В тот момент, когда я увидела самолет, я поняла - он прямо за окном, я сяду внутрь и сразу полечу, а потом позволю себе успокоиться. Тело уже долгое время находится в таком напряжении, что просто хочет выдохнуть и освободиться. И тогда постепенно начинаешь по-настоящему осознавать, где ты был, - говорит Алисе о первом моменте расслабления. - Когда мы приземлились в Афинах, мы обнимали музыкантов из Германии, были слезы и радость, что все закончилось».
Алисе прилетела из Афин в Цюрих, а затем в Ригу. Она прибыла в Латвию поздно вечером в воскресенье.
Нельзя отрицать, что следить за новостями в Израиле было бы эмоционально тяжело. По последним данным, боевики ХАМАС убили более 900 человек, подавляющее большинство из которых были гражданскими лицами. Видео человеческих тел и ужасающего обращения с пленниками стали вирусными в социальных сетях. Израиль сообщает, что вблизи границы с сектором Газа насчитано 1500 трупов ликвидированных палестинских боевиков. ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по различным местам Израиля, на что Израиль ответил авиаударами по сектору Газа. Сообщается, что в них погибли почти 800 человек.