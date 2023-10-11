«Каждая минута на счету»: похищенная ХАМАС немка попала в больницу в критическом состоянии

Немка Шани Лук, которую боевики ХАМАС увезли в пикапе с музыкального фестиваля на границе сектора Газа, госпитализирована в критическом состоянии с травмой головы. Мать девушки заявила, что «каждая минута на счету» и обратилась к немецким властям с просьбой немедленно помочь ее дочери.

Гражданка Германии Шани Лук, похищенная участниками ХАМАС на музыкальном фестивале, - жива, она доставлена в больницу в секторе Газа. Об этом написал немецкий портал Bild со ссылкой на мать девушки Рикарду Лук.

«Теперь у нас есть доказательства того, что Шани жива, но у нее серьезная травма головы, и она находится в критическом состоянии. Каждая минута на счету», - приводит издание слова матери.

В видеозаписи Рикарда Лук обратилась к немецким властям с просьбой действовать немедленно и забрать Шани из сектора Газа. Она подчеркнула, что сейчас не время спорить о правовых вопросах.