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«МОСТЫ В ЛИВЕРПУЛЬ» ⟩ В Эстонии состоится премьера фильма о звезде Евровидения – родившейся в Нарве Алике Миловой

Limon.ee
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Участница "Евровидения" Алика Милова предстанет на открытии фестиваля не только на экране.
Участница "Евровидения" Алика Милова предстанет на открытии фестиваля не только на экране. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Юбилейный кинофестиваль KinoFF 2023 откроет фильм об эстонской певице Алике Миловой, которая родилась и закончила школу в Нарве, там сейчас живет ее семья. 

Кинофестиваль традиционно пройдет в трех городах Ида-Вирумаа: Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве. В этот раз фестиваль откроет документальный фильм «Мосты в Ливерпуль» от режиссера Михаила Вальтфогеля, картину покажут на большем экране в нарвском центре Geneva. 10 ноября в 19:00.

С 7 по 19 ноября гости KinoFF насладятся широким спектром кинофильмов, встречами с режиссерами и актерами, мастер-классами. Фестивальная программа - это всегда интересная коллекция фильмов, где переплетаются разные культуры и жанры. Драмы, комедии, анимации и документальные фильмы - в программе KinoFF найдется что-то интересное для каждого. KinoFF - это событие, где не только можно насладиться удивительным кино, но и встретиться с творческими людьми, поделиться идеями и обсудить наше будущее и настоящее. «Надеемся, это будет интересно широкому кругу людей, именно поэтому мы решили открыть фестиваль KinoFF документальным фильмом о наверное самой популярной нарвитянке сегодня - Алике Миловой», - рассказала продюсер фестиваля KinoFF Яна Будковская.

Героиня фильма Алика Милова - 20-летняя певица и композитор, родившаяся в Нарве, успешная участница Евровидения-2023. На открытии кинофестиваля KinoFF Алика расскажет свою историю успеха и как важно верить в будущее и вдохновлять себя и окружающих. Вы узнаете, как юной певице удалось вопреки хейту и прогнозам букмекеров стать одной из самых заметных участниц конкурса. Полная приключений история молодой артистки и закулисье Евровидения 2023 - в фильме Михаила Вальтфогеля «Мосты в Ливерпуль» будет показана на большом экране в Нарве 10.11.2023 в 19:00.

«Это особенный для нас год, так как KinoFF отмечает свое пятилетие. Мы развивались и росли вместе с вами, и с гордостью представляем новый юбилейный визуальный стиль, который поможет нам ближе познакомить жителей Ида-Вирумаа с удивительными историями о наших людях и местах. Приглашаем расслабиться и погрузиться в интересные истории, эмоции, открытия. Давайте вместе присядем и отдохнем», - так по-дружески пригласила всех Яна Будковская, продюсер KinoFF.

Фестиваль KinoFF 2023 пройдет в период 7-19.11.2023 в городах Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве. Билеты поступят в продажу в конце октября.

Как и в прошлом году, организаторы советуют приобрести фестивальные абонементы, которые уже поступили в продажу. Фестивальный абонемент KinoFF, включающий в себя 10 билетов, стоит 40 евро. Абонемент KinoFF является персональным. На один киносеанс можно использовать до 2 билетов, учитывая, что один из зрителей хозяин абонемента. Абонемент действует на все кинопоказы кинофестиваля KinoFF в Йыхви и Нарве.

Kinoff ждет всех желающих и обещает незабываемые впечатления! Больше информации о фестивале найдете на официально сайте: www.kinoff.ee.

Афиша KinoFF
Афиша KinoFF Фото: Промо
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