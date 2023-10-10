«МОСТЫ В ЛИВЕРПУЛЬ» ⟩ В Эстонии состоится премьера фильма о звезде Евровидения – родившейся в Нарве Алике Миловой

Кинофестиваль традиционно пройдет в трех городах Ида-Вирумаа: Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве. В этот раз фестиваль откроет документальный фильм «Мосты в Ливерпуль» от режиссера Михаила Вальтфогеля, картину покажут на большем экране в нарвском центре Geneva. 10 ноября в 19:00.

С 7 по 19 ноября гости KinoFF насладятся широким спектром кинофильмов, встречами с режиссерами и актерами, мастер-классами. Фестивальная программа - это всегда интересная коллекция фильмов, где переплетаются разные культуры и жанры. Драмы, комедии, анимации и документальные фильмы - в программе KinoFF найдется что-то интересное для каждого. KinoFF - это событие, где не только можно насладиться удивительным кино, но и встретиться с творческими людьми, поделиться идеями и обсудить наше будущее и настоящее. «Надеемся, это будет интересно широкому кругу людей, именно поэтому мы решили открыть фестиваль KinoFF документальным фильмом о наверное самой популярной нарвитянке сегодня - Алике Миловой», - рассказала продюсер фестиваля KinoFF Яна Будковская.