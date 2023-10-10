«Одержима мной!»: Переехавший в США певец Александр Рыбак обратился в суд из-за странной фанатки

Живущий в США норвежско-белорусский певец Александр Рыбак, победивший на Евровидении в 2009 году, был вынужден обратиться к правоохранителям из-за преследований одной из поклонниц.
На своей странице в Instagram музыкант опубликовал кадры с видеокамер у своего дома, на которых была запечатлена та самая сталкерша.
«Мы с ней были коллегами, даже друзьями, до того, как она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и физические домогательства. Она одержима мной! <...> А ещё я никогда не "угрожал" ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)», - рассказал 37-летний Рыбак.
Исполнитель считает, что девушка, вероятнее всего, страдает психическим расстройством. Он также добавил, что сталкерша начала распространять о нём слухи в соцсетях, а также направила ему свыше восьми тысяч сообщений с фейковых аккаунтов. При этом с июня 2023 года в отношении девушки действует судебный запрет на приближение к артисту, но, по всей видимости, её это не останавливает.