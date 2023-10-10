«Одержима мной!»: Переехавший в США певец Александр Рыбак обратился в суд из-за странной фанатки

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал кадры с видеокамер у своего дома, на которых была запечатлена та самая сталкерша.

«Мы с ней были коллегами, даже друзьями, до того, как она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и физические домогательства. Она одержима мной! <...> А ещё я никогда не "угрожал" ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)», - рассказал 37-летний Рыбак.