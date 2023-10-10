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Назван главный фаворит денежного бога в октябре: на этот знак обрушится удача

Limon.ee
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Толстый кошелек. Снимок иллюстративный.
Толстый кошелек. Снимок иллюстративный. Фото: Marc Dietrich/Shutterstock

Астрологи рассказали, какие люди ощутят на себе вселенскую энергию. 

Овны в октябре ощутят невероятный внутренний подъем и уверенность в своих силах. Это сильно поможет им в достижении поставленных целей и финансовых планов.

Многие представители зодиакальной системы выйдут на новый уровень заработков, кое-кто значительно продвинется вверх по служебной лестнице.

Однако астрологи советуют Овнам не тратить пришедшие деньги сразу, лучше отложить их на важные дела. Кроме того, вполне вероятно, что скоро появится хорошая возможность для инвестиций, пишет Teleprogramma.

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