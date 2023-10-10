Назван главный фаворит денежного бога в октябре: на этот знак обрушится удача

Овны в октябре ощутят невероятный внутренний подъем и уверенность в своих силах. Это сильно поможет им в достижении поставленных целей и финансовых планов.

Многие представители зодиакальной системы выйдут на новый уровень заработков, кое-кто значительно продвинется вверх по служебной лестнице.