Звезду «Чудо-женщины» Галь Гадот могут призвать на войну в Израиле

Уроженка Петах-Тиквы с первых минут вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля высказалась в поддержку родины. В своих соцсетях звезда призвала мир не покидать сторону и защитить ее страну.

«Я поддерживаю Израиль, и вы тоже должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные акты террора!», - написала в Instagram Гадот.

Сейчас в своих соцсетях звезда фильма «Чудо-женщина» активно распространяет фото и видео происходящего в Израиле, а также просит своих поклонников поддерживать силы обороны страны.

Более того, в Сети заговорили о том, что и сама актриса может взять в руки оружие. Около 16 лет назад Гадот служила в рядах Армии обороны Израиля. Два года будущая звезда посвятила тому, что оттачивала военные навыки и была боевой инструкторшей. Не исключено, что Галь могут призвать защищать родину от врага.