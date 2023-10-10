ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лучшим сомелье стран Балтии был признан Алексей Погребной из Эстонии

На прошедшем поздним вечером в субботу конкурсе Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix лучшим сомелье стран Балтии был признан Алексей Погребной из Эстонии. В зрелищном финале почетное второе место занял прошлогодний победитель: эстонец Микк Парре. В острой конкурентной борьбе третьим пришел Ян Безручка из Литвы. Звание молодого сомелье завоевала Анне Элиза Вокк из Эстонии.
«Это моя первая победа на конкурсе сомелье - невероятная и просто огромная неожиданность! И особенно приятно - одержать победу на таком большом соревновании. Борьба была захватывающей, особенно трудно пришлось в финале, но я на каждом этапе старался изо всех сил. Я нашел время, чтобы подготовиться и подучиться. Я очень благодарен занявшему второе место сомелье Микку Парре: на всем пути становления меня как сомелье он был моим товарищем по учебе, поддерживал и вдохновлял меня. Важным толчком к тому, чтобы добиться успеха на соревнованиях лучших сомелье стран Балтии, стало также участие в чемпионате Эстонии: опыт, полученный там, дал мне многое. Кроме того, недавно я попытал счастье на латвийском и литовском конкурсах сомелье, откуда тоже почерпнул ценный опыт», - сказал Алексей Погребной, признанный в субботу вечером лучшим сомелье стран Балтии.
«Уровень участников можно охарактеризовать двумя словами: очень высокий! В захватывающем финале, особенно в ресторанном задании, оценивались как навыки сомелье, внимание к деталям, так и работоспособность. Состязание сомелье отличали прекрасная организация и разнообразие заданий. Каждому кандидату, даже если он не выходил в финал, приходилось выполнить самые разные задания, что само по себе очень полезный опыт как для работы, так и для будущих соревнований», - рассказал председатель международного жюри и обладатель звания лучшего сомелье мира Раймондс Томсонс. Он выиграл A.S.I. Best Sommelier of the World 2023, A.S.I. Best Sommelier of Europe & Africa 2017, а несколько лет назад завоевал и титул Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix.
В состав жюри входили известные сомелье из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Франции и Греции.
За титул лучшего сомелье боролись участники из Эстонии, Латвии и Литвы, а также приглашенные участники из Польши, Украины, Греции. В конкурсе принимали участие и молодые сомелье из стран Балтии - по одному от каждой страны.
В предварительном туре конкурсанты должны были выполнить письменный тест, продемонстрировав свои профессиональные знания, а также справиться с несколькими практическими заданиями-сюрпризами, включая слепую дегустацию и приготовление коктейлей.
В зрелищном финале турнира финалистам нужно было порекомендовать посетителю ресторана вино, подходящее для праздничного ужина, после чего декантировать это вино и подать его на стол. Кроме того, в финале конкурсанты состязались в слепой дегустации напитков и умении сочетать вино с едой, профессиональные знания сомелье проверялись в туре блиц-вопросов. Дополнительно клиента нужно было проконсультировать по теме инвестирования в вино.
Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix проводится с 2006 года с целью развития культуры ответственного потребления алкоголя, в которой сомелье также принадлежит важная роль. В этом году соревнования проходили в Таллинне. Конкурс назван в честь самого популярного в Эстонии ликера: легендарного Vana Tallinn.
Концерн Liviko организует Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix в сотрудничестве с ассоциациями сомелье Эстонии, Латвии и Литвы.