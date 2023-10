ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лучшим сомелье стран Балтии был признан Алексей Погребной из Эстонии

«Уровень участников можно охарактеризовать двумя словами: очень высокий! В захватывающем финале, особенно в ресторанном задании, оценивались как навыки сомелье, внимание к деталям, так и работоспособность. Состязание сомелье отличали прекрасная организация и разнообразие заданий. Каждому кандидату, даже если он не выходил в финал, приходилось выполнить самые разные задания, что само по себе очень полезный опыт как для работы, так и для будущих соревнований», - рассказал председатель международного жюри и обладатель звания лучшего сомелье мира Раймондс Томсонс. Он выиграл A.S.I. Best Sommelier of the World 2023, A.S.I. Best Sommelier of Europe & Africa 2017, а несколько лет назад завоевал и титул Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix.