Разница – почти 40 лет: в сети рассказали, из-за кого Меладзе развелся с Брежневой

По словам инсайдера, Тарасова понравилась Меладзе как девушка сразу после того, как попала в легендарную женскую группу «ВИА Гра».

«Это очень скрывали из-за возможного осуждения общества. Между ними разница почти 40 лет. Родители Софии знали об этом с самого начала и были не против, так как у ее семьи идея фикс сделать Софу звездой любой ценой. Этот роман послужил серьезным изменениям не только в жизни Меладзе. Об их романе знали только три человека. Их дуэт вышел не просто так. У Меладзе большие планы слепить из Софии большую звезду в россии. Сейчас активно готовятся демки и концепция образа артистки», – рассказала девушка.

Богдан Беспалов, в свою очередь, не смог сдержать эмоций от этой новости. Он сказал, что у Тарасовой нет никаких границ, а у Меладзе нет границы похоти. Кроме того, блогер уточнил, что ранее Тарасова делилась фотографиями якобы своего молодого человека, но теперь стало понятно, что он был просто прикрытием.

«Это очень скрывали из-за возможного осуждения общества. Между ними разница почти 40 лет. Родители Софии знали об этом с самого начала и были не против, так как у ее семьи идея фикс сделать Софу звездой любой ценой. Этот роман послужил серьезным изменениям не только в жизни Меладзе. Об их романе знали только три человека. Их дуэт вышел не просто так. У Меладзе большие планы слепить из Софии большую звезду в россии. Сейчас активно готовятся демки и концепция образа артистки», – рассказала девушка.