ЧП НА БОРТУ ⟩ В самолете Finnair, следовавшем из Анталии, скончался пассажир

В результате инцидента самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Варшаве. Компания Finnair подтвердила факт аварийной посадки, но не факт смерти, сообщает Ilta-Sanomat.

Пассажир, находившийся на борту, сообщил, что пожилой человек умер во время полета. По его словам, события начались около пяти утра.

По стечению обстоятельств в том же ряду сидел врач. «Кислород давали еще в течение часа. Затем врач констатировал смерть пожилого пассажира», - сказал очевидец, летевший тем же рейсом.

Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Варшаве. Там всех пересадили в другой авиалайнер.

Первоначально рейс из Анталии должен был прибыть в Хельсинки-Вантаа в 7:20 утра. Однако перелет существенно затянулся из-за ЧП на борту.

По словам собеседника финского издания, когда он получил свой багаж, было уже около пяти часов вечера.

По словам того же источника издания, другие пассажиры и экипаж самолета отнеслись к этому неприятному инциденту спокойно. Никто не кричал и не возмущался, почему всё так долго. Вместе с умершим мужчиной летела его супруга.

Очевидец не смог рассказать, что стало с телом погибшего, и было ли оно доставлено на родину тем же рейсом. «Я знаю, что вдова прилетела домой на том же самолете, что и мы. Но было бы странно, если бы труп оставили в Варшаве», - сказал пассажир.

По информации Ilta-Sanomat, врачом, пытавшимся реанимировать мужчину, был спутник жизни финской певицы Эрики Викман.

Возлюбленный певицы Викман - врач, он подтвердил Ilta-Sanomat эту информацию. По его словам, он был на этом рейсе и пытался реанимировать пожилого человека около 1,5 часов.

Эрика Викман также летела этим рейсом. Она не стала комментировать произошедшее. До этого ее возлюбленный не особенно часто появлялся на публике.