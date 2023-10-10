Мировая порнозвезда шокировала заявлением о войне в Израиле: после этого с ней распрощался Playboy

Playboy разорвал отношения с порнозвездой Мией Халифой, поддержавшей Палестину, передает Dailymail.co.uk.
Playboy сообщил о решении прекратить сотрудничество с Халифой. Ее канал и весь контент удалили с платформы. Порнозвезда публично называет террористов, убивших сотни израильтян, «борцами за свободу».
«Миа сделала несколько отвратительных комментариев, празднуя атаку ХАМАС», - заявили в Playboy.
Известная порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа потеряла контракты с медиа-империей Playboy из-за своей публичной поддержки боевиков ХАМАС во время текущих событий в Израиле.
В тот момент, когда по Сети расходились многочисленные видео зверств, снятых самими же боевиками ХАМАСа, Халифа написала в своем Твиттере следующее:
«Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы находитесь не на той стороне апартеида, и история покажет это со временем».
Порнозвезда до этого назвала ХАМАС «борцами за свободу». В целом твитер-лента Халифы переполнена подобными короткими публикациями, на которые в конце концов обратили внимание ее работодатели. Так, компания Playboy разослала подписчикам своего онлайн-сервиса электронное письмо, в котором сообщила о разрыве сотрудничества с актрисой. Копию письма пользователи опубликовали в Твиттере.
«За последние несколько дней Миа сделала отвратительные и постыдные комментарии, восхваляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей. В Playboy мы поощряем свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но мы придерживаемся политики нулевой терпимости к ненависти. Мы ожидаем, что Мия понимает, что ее слова и действия имеют последствия», - говорится в письме.
Одобрительные твиты Халифы в адрес ХАМАС также привели к ее публичному увольнению с должности советника в компании Red Light Holland, которая производит и распространяет «волшебные грибы».
«Это такой ужасный твит, Миа. Считайте себя немедленно освобожденной. Просто отвратительно. Более чем отвратительно. Пожалуйста, развивайтесь и становитесь лучше. Тот факт, что вы оправдываете смерть, изнасилование, избиение и захват заложников, действительно отвратителен. Никакими словами нельзя объяснить ваше невежество», - написал в Твиттере директор компании Тодд Шапиро, отвечая на один из ее выше приведенных твитов.
Реагируя на потерю контрактов, Халифа написал очередной твит, в котором нет и намека на раскаяние.
«Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей для бизнеса, но я больше злюсь на себя за то, что не проверила, не веду ли я дела с сионистами. Моя ошибка», - написала она.
К слову, ролики с порноактрисой остаются в открытом доступе на сайте Pornohub.