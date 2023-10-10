Мировая порнозвезда шокировала заявлением о войне в Израиле: после этого с ней распрощался Playboy

Playboy сообщил о решении прекратить сотрудничество с Халифой. Ее канал и весь контент удалили с платформы. Порнозвезда публично называет террористов, убивших сотни израильтян, «борцами за свободу».

«Миа сделала несколько отвратительных комментариев, празднуя атаку ХАМАС», - заявили в Playboy.

Известная порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа потеряла контракты с медиа-империей Playboy из-за своей публичной поддержки боевиков ХАМАС во время текущих событий в Израиле.

В тот момент, когда по Сети расходились многочисленные видео зверств, снятых самими же боевиками ХАМАСа, Халифа написала в своем Твиттере следующее:

«Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы находитесь не на той стороне апартеида, и история покажет это со временем».

Порнозвезда до этого назвала ХАМАС «борцами за свободу». В целом твитер-лента Халифы переполнена подобными короткими публикациями, на которые в конце концов обратили внимание ее работодатели. Так, компания Playboy разослала подписчикам своего онлайн-сервиса электронное письмо, в котором сообщила о разрыве сотрудничества с актрисой. Копию письма пользователи опубликовали в Твиттере.