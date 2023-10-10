«Пойдем драться на парковку Prisma». Британский блогер, отмечая важное достижение, высмеял Эстонию

На YouTube-канале Game Maker's Toolkit (GMTK) анализируются дизайн и производство видеоигр. Автором и ведущим канала является англичанин Марк Браун, который недавно отметил свое важное достижение.

«Большое спасибо за то, что помогли GMTK достичь 1,5 миллиона подписчиков», - написал Марк на своем официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter - прим. ред.).

«Это число превышает население Эстонии, которой потребовалось 11 000 мучительных лет для достижения той же цели. Жалко», - пошутил известный блогер над страной.

Youtube'i kanalil Game Maker's Toolkit on tänaseks juba 1,5 miljonit fänni. Фото: Kuvatõmmis Youtube'ist

Многие поздравили блогера с его достижением, но нашлись и те, кто посчитал шутку в адрес Эстонии оскорбительной.

«Финляндия здесь, мы стоим вместе с нашей соседней страной против такого рода кибербуллинга», - написал кто-то в поддержку.

«Поздравляю, но твоя шутка странная», - прокомментировал другой.

Один эстонец принял шутку особенно близко к сердцу: «Слушай, чувак, что у тебя против Эстонии? Пойдем драться на парковку Prisma, спорим, ты не придешь!»

Были и те, кто понял шутку: «Ха-ха, классическая шутка про медленных эстонцев».