Известный британский YouTube-блогер Марк Браун, автор канала Game Maker’s Toolkit уже более восьми лет занимается своим делом и недавно достиг отметки в 1,5 миллиона подписчиков. В честь такого события блогер решил подшутить над Эстонией, сообщает Elu24.
«Пойдем драться на парковку Prisma». Британский блогер, отмечая важное достижение, высмеял Эстонию
На YouTube-канале Game Maker's Toolkit (GMTK) анализируются дизайн и производство видеоигр. Автором и ведущим канала является англичанин Марк Браун, который недавно отметил свое важное достижение.
«Большое спасибо за то, что помогли GMTK достичь 1,5 миллиона подписчиков», - написал Марк на своем официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter - прим. ред.).
«Это число превышает население Эстонии, которой потребовалось 11 000 мучительных лет для достижения той же цели. Жалко», - пошутил известный блогер над страной.
Многие поздравили блогера с его достижением, но нашлись и те, кто посчитал шутку в адрес Эстонии оскорбительной.
«Финляндия здесь, мы стоим вместе с нашей соседней страной против такого рода кибербуллинга», - написал кто-то в поддержку.
«Поздравляю, но твоя шутка странная», - прокомментировал другой.
Один эстонец принял шутку особенно близко к сердцу: «Слушай, чувак, что у тебя против Эстонии? Пойдем драться на парковку Prisma, спорим, ты не придешь!»
Были и те, кто понял шутку: «Ха-ха, классическая шутка про медленных эстонцев».
A huge thank you for helping GMTK reach 1.5 million subscribers!— Game Maker's Toolkit (@gamemakerstk) October 9, 2023
That's bigger than the population of Estonia, which took an embarrassing 11,000 years to reach the same goal. Pathetic. pic.twitter.com/H9F91m5AjD