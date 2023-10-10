МОЛЬБА О ПОМОЩИ ⟩ Израильтянин просит ХАМАС забрать его вместо детей и жены: «Я должен их вернуть!»

Йони Ашер рассказал нескольким изданиям, что его жена Дорон вместе с двумя маленькими дочерьми - 4-летней Рази и 2-летней Авив - отправилась на выходные к матери, живущей в Нир-Озе, недалеко от Газы, сообщает Newsweek .

По словам Йони, 7 октября ему позвонила жена и сообщила, что в дом ворвались какие-то мужчины. Он сказал, что члены семьи спрятались в безопасной комнате, после чего он потерял связь с женой.