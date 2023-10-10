Израильский отец, увидевший на видео, как его жену и детей забирают боевики ХАМАС, разрыдался, обращаясь через СМИ с просьбой пощадить жизнь его близких и умоляя палестинскую исламистскую организацию ХАМАС забрать его вместо своей семьи.
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МОЛЬБА О ПОМОЩИ ⟩ Израильтянин просит ХАМАС забрать его вместо детей и жены: «Я должен их вернуть!»
Йони Ашер рассказал нескольким изданиям, что его жена Дорон вместе с двумя маленькими дочерьми - 4-летней Рази и 2-летней Авив - отправилась на выходные к матери, живущей в Нир-Озе, недалеко от Газы, сообщает Newsweek.