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МОЛЬБА О ПОМОЩИ ⟩ Израильтянин просит ХАМАС забрать его вместо детей и жены: «Я должен их вернуть!»

Инна-Катрин Хейн
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Скриншот из видео. Йони Ашер просит ХАМАС вернуть его семью, а вместо них забрать его.
Скриншот из видео. Йони Ашер просит ХАМАС вернуть его семью, а вместо них забрать его. Фото: Kuvatõmmis / Youtube

Израильский отец, увидевший на видео, как его жену и детей забирают боевики ХАМАС, разрыдался, обращаясь через СМИ с просьбой пощадить жизнь его близких и умоляя палестинскую исламистскую организацию ХАМАС забрать его вместо своей семьи.

Йони Ашер рассказал нескольким изданиям, что его жена Дорон вместе с двумя маленькими дочерьми - 4-летней Рази и 2-летней Авив - отправилась на выходные к матери, живущей в Нир-Озе, недалеко от Газы, сообщает Newsweek.

По словам Йони, 7 октября ему позвонила жена и сообщила, что в дом ворвались какие-то мужчины. Он сказал, что члены семьи спрятались в безопасной комнате, после чего он потерял связь с женой.

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