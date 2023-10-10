ОБЪЯСНЯЕТ УЧЕНЫЙ ⟩ Становятся ли съедобные грибы ядовитыми при замораживании?

В группе Eestimaa seened в Facebook люди интересуются, правда ли, что при минусовой температуре некоторые съедобные грибы выделяют ядовитые вещества. «Я читал в одной статье, что некоторые съедобные грибы становятся ядовитыми при минусовой температуре. Раньше я такого не слышал. Как обстоят дела на самом деле?» - спрашивает любитель грибов, сделавший публикацию, ссылаясь на прочитанную им статью.