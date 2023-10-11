ГОРОСКОП НА 11 ОКТЯБРЯ ⟩ Козерогам день приготовил полезные знакомства, Овнам – ссоры, Близнецам – прибыль

Дева

Неспокойный, напряженный день. Не раз придется менять свои планы, в некоторых случаях – отказываться от ранее взятых на себя обязательств. Отложите начало любых долгосрочных проектов, ограничьтесь простыми, не требующими серьезных усилий делами. Не всегда удастся спокойно относиться к мелким недоразумениям и проблемам, но все же старайтесь воспринимать трудности с юмором, не терять из-за них душевного равновесия.

Высока вероятность недоразумений и проблем в личной жизни, возможны ссоры с любимым человеком. Вы нетерпеливы и на удивление постоянны в своих заблуждениях, к тому же прислушиваетесь к советам и рекомендациям людей, которым не стоило бы доверять.

Весы

Весы менее, чем обычно, уверены в себе, чем смогут воспользоваться их недоброжелатели, тайные и явные враги. Сомнения одолевают даже тех, кому, в общем, не на что жаловаться, заставляя видеть события в мрачном свете. Между тем, позитивный настрой очень важен для достижения поставленных целей, и чем раньше вы возьмете себя в руки, тем лучших результатов добьетесь.

Этот день хорош для тех, кто учится или занимается исследованиями любого рода. Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам составить верное представление о сложившейся ситуации, лучше понять близких людей и себя. Настойчивость и целеустремленность помогут добиться желаемого тем, кто стремится к переменам в личной жизни.

Скорпион