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ГОРОСКОП НА 11 ОКТЯБРЯ ⟩ Козерогам день приготовил полезные знакомства, Овнам – ссоры, Близнецам – прибыль

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

В этот день сильной и ощутимой во всех областях жизни будет тенденция переосмысления событий прошлого, исправления ошибок, анализа своих поступков. Соблазн предаться воспоминаниям велик, но дела минувших дней могут представляться в ложном свете, порождая иллюзии и напрасные надежды. А потому не следует забывать об актуальных вопросах и проблемах, размышлять прошлом в то время, когда можно навести порядок в настоящем, пишет Dvorec

Овен 

Помешать реализовать все ранее составленные планы может недоразумение, неудачное стечение обстоятельств. Вашей вины в этом нет, и вряд ли кто-то в этом усомнится, поэтому и повода для конфликтов с окружающими не возникнет. Тем более, что даже в самые сложные моменты вы сохраняете контроль над ситуацией и собственными эмоциями, не позволяете раздражению или унынию взять верх над здравым смыслом.

Решение личных проблем дается нелегко. Не обманывайте ни себя, ни близкого человека - сейчас есть шанс найти устраивающий обоих выход из положения, и если вы этого не сделаете, то с течением времени ситуация будет лишь усложняться.

Телец 

Новые знакомые едва ли оценят вас по достоинству, а вот встречи с давними друзьями наверняка принесут радость. Любимый человек, увы, склонен к раздражительности, необдуманным поступкам и высказываниям, глупым обидам. Взывать к здравому смыслу бесполезно – смиритесь с тем, что сегодня вам придется иметь дело с капризным ребенком, а не взрослой, сформировавшейся личностью.

Сегодня многие Тельцы стремятся отложить любые дела, не заниматься решением сложных вопросов, и отчасти это оправданно – жизненный потенциал снижен, и большие нагрузки не пойдут вам на пользу. Воспользуйтесь возможностью совершить познавательную экскурсию, открыть для себя новые места.

Близнецы 

День легких успехов, реализации давних планов и удачного воплощения в жизнь интересных идей. Не будет повода жаловаться на несправедливость мира в целом или плохое отношение к вам отдельно взятых его представителей. Вам легко предугадать последствия своих поступков и выбрать правильную линию поведения.

Прекрасный день для встречи с родственниками, в том числе теми, кто живет в других городах. Неожиданный визит друзей станет настоящим праздником, поднимет вам настроение. Кроме того, вероятно получение приятных известий, касающихся любимого человека и развития романтических отношений.

Рак 

Перед вами стоит много разных задач, и не так просто подобрать ключ к решению каждой из них. Желающих дать вам совет или подсказать что-то вокруг предостаточно, но вряд ли кто-то окажет реальную помощь в преодолении проблем. Старшие родственники щедры на критику и новые поручения, а вот похвалой Раков вряд ли побалуют, хотя представителям данного знака, безусловно, есть, чем гордиться. От поездок лучше воздержаться, вдали от дома много времени и денег будет потрачено напрасно.

Не исключены сложности в романтических отношениях, непросто будет понять, чем же именно вы снова и снова вызываете недовольство самого близкого человека.

Лев 

Этот спокойный и приятный день не лишен некоторых трудностей, но способ преодолеть их будет найден своевременно и без больших усилий. Не нужно торопиться в делах, касающихся финансов. Правильно оценить сложившуюся ситуацию помогут советы старших родственников и мудрых друзей. На встречах с влиятельными особами избегайте любых нарушений этикета, не пренебрегайте формальностями.

Порадуют события личной жизни, влияние позитивных тенденций будет сильным и постоянным. Можно доверять своей интуиции, а также накопленному опыту, в вопросах любви и брака, начала и развития романтических отношений.

Дева 

Неспокойный, напряженный день. Не раз придется менять свои планы, в некоторых случаях – отказываться от ранее взятых на себя обязательств. Отложите начало любых долгосрочных проектов, ограничьтесь простыми, не требующими серьезных усилий делами. Не всегда удастся спокойно относиться к мелким недоразумениям и проблемам, но все же старайтесь воспринимать трудности с юмором, не терять из-за них душевного равновесия.

Высока вероятность недоразумений и проблем в личной жизни, возможны ссоры с любимым человеком. Вы нетерпеливы и на удивление постоянны в своих заблуждениях, к тому же прислушиваетесь к советам и рекомендациям людей, которым не стоило бы доверять.

Весы 

Весы менее, чем обычно, уверены в себе, чем смогут воспользоваться их недоброжелатели, тайные и явные враги. Сомнения одолевают даже тех, кому, в общем, не на что жаловаться, заставляя видеть события в мрачном свете. Между тем, позитивный настрой очень важен для достижения поставленных целей, и чем раньше вы возьмете себя в руки, тем лучших результатов добьетесь.

Этот день хорош для тех, кто учится или занимается исследованиями любого рода. Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам составить верное представление о сложившейся ситуации, лучше понять близких людей и себя. Настойчивость и целеустремленность помогут добиться желаемого тем, кто стремится к переменам в личной жизни.

Скорпион 

Не все дается легко, но Скорпионы не унывают. У представителей этого знака есть шанс справиться со сложными задачами, найти выход из трудных ситуаций, в которых другие надолго утратили бы веру в себя. Когда вы действуете самостоятельно, для вас нет ничего невозможного; если же вы предпочтете ожидать советов и помощи, результат едва ли будет хорошим.

Непросто складываются отношения с самыми близкими людьми: как ни странно, именно сегодня их представление о вас довольно далеко от реальности. Постарайтесь избежать недопонимания, будьте максимально открыты.

Стрелец 

Этот день принесет вам большие успехи. Влияние позитивных тенденций достаточно сильно, благодаря чему в течение всего дня вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Жизненный потенциал высок, легко дается решение разнообразных проблем, ситуации, требующие находчивости и изобретательности, не приводят вас в замешательство.

Сегодня можно и начинать новые романтические отношения, и менять к лучшему уже существующие. Эмоции и здравый смысл находятся в равновесии, не возникает поводов для волнений и тревог. В отношениях с младшими родственниками очень важны корректность и чувство такта.

Козерог 

Очень хороши перспективы романтических отношений, день обещает быть удачным для влюбленных и тех, кто ищет свою «половинку». Прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня ее подсказки будут верны и полезны. Не стоит заниматься только по-настоящему сложными делами, требующими физического и интеллектуального напряжения. Тем, кто собирается посетить многолюдные мероприятия или уделить время светской жизни, не следует экспериментировать с имиджем – вероятны неприятные неожиданности.

Семейные дела потребуют внимания, но справиться с ними удастся довольно быстро. Необходимости действовать или принимать важные решения в одиночку нет; напротив, есть шанс прийти к единому мнению с людьми, с которыми вы раньше не находили общего языка.

Водолей

Вы нетерпеливы и слишком многое хотите получить сразу; именно в этом и кроется основная причина проблем в личных отношениях. На новых знакомых, впрочем, ваша целеустремленность произведет большое впечатление, остальные же будут пребывать скорее в недоумении, поскольку обычно вам свойственны терпение и здравомыслие.

Складывается благоприятная ситуация для перемен в личной жизни, однако вы проявляете инициативу совсем не там, где это следовало бы сделать. Только обдуманные шаги принесут те плоды, на которые вы рассчитываете. Импровизация, особенно в сфере романтических отношений, нежелательна и может иметь неприятные последствия.

Рыбы 

Жизненный потенциал будет высоким, а настроение – хорошим. Вы сумеете отделить главное от второстепенного и решить целый ряд задач, требующих внимания. Легко усваивается новая информация, можно реализовать проекты, связанные с учебой и повышением профессиональной квалификации.

День подходит для домашних дел, общения с родственниками, отдыха в компании близких людей. Оставит приятное впечатление также посещение вечеринок, светских мероприятий. Вы легко завязываете знакомства, но не теряете головы, что позволяет положить начало гармоничным романтическим отношениям.

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