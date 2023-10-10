Не забудьте проверить могилы родных и близких: шторм не пощадил столичные кладбища

Многие еще вчера заглянули на кладбище, чтобы проверить, как обстоят дела с могилами их родных и близких после бушевавшего на выходных по всей Эстонии шторма. Судя по постам в Facebook, больше всего от стихии пострадало кладбище Лийва, штормовой ветер вырывал с корнем сосны и валил их прямо на надгробные памятники и опалубки. Чьи-то могилы пострадали меньше - лишь ветки и иголки с хвойных деревьев, но родственникам захороненных пришлось попотеть.