Не забудьте проверить могилы родных и близких: шторм не пощадил столичные кладбища

Многие еще вчера заглянули на кладбище, чтобы проверить, как обстоят дела с могилами их родных и близких после бушевавшего на выходных по всей Эстонии шторма. Судя по постам в Facebook, больше всего от стихии пострадало кладбище Лийва, штормовой ветер вырывал с корнем сосны и валил их прямо на надгробные памятники и опалубки. Чьи-то могилы пострадали меньше - лишь ветки и иголки с хвойных деревьев, но родственникам захороненных пришлось попотеть.
Как сотрудники столичных кладбищ оценивают ущерб от шторма и какие меры приняли для ликвидации последствий стихии? С этими вопросами мы обратились к работникам всех таллиннских кладбищ, и получили единый ответ.
«Шторм повлиял на всю страну, включая все кладбища. Шторм не нанес ущерба инфраструктуре кладбищ. Повреждения незначительны, но их масштаб станет ясен после того, как поваленные деревья будут убраны с участков захоронений. Начиная со вчерашнего утра на всех кладбищах производится вывоз поваленных деревьев. В департамент кладбищ не поступало отзывов о возникновении опасных ситуаций на кладбищах. Все наши сотрудники внесли свой вклад в ликвидацию последствий шторма», - прокомментировала Дейзи Пелло, специалист по коммуникациям и маркетингу Kadrioru Park.
Начиная с 01 июля 2020 года организация Kadrioru Park управляет семью таллиннскими кладбищами: Сиселинна, Метсакальмисту, Рахумяэ, Пярнамяэ, Лийва, Хийу-Раху и Пирита.