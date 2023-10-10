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Почему скисший суп нельзя смывать в унитаз?

Limon.ee
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Фото: victoras/Shutterstock.com

В идеальном мире вся приготовленная еда никогда не портится и не выбрасывается впустую. В реальности ситуации бывают разные и иногда что-то все же портится. Супы в том числе. Но как поступать с содержимым кастрюли? 

Во многих домах принято смывать остатки из кастрюли в унитаз. Кажется - ничего страшного, но на самом деле нет, пишет RUS TVNET

Остатки еды скапливаются и гниют в канализации. Они усложняют работу системе. И нельзя забывать, что большинство супов содержит приличное количество жиров, которые прилипают к стенкам канализационных труб и могут создавать проблемы в долгосрочной перспективе.

Вот, куда и что следует выбрасывать из продуктов: 

  • Жидкость - можно смывать в унитаз;
  • Масло и жиры - в бытовые отходы; 
  • Гуща - в био-контейнеры или контейнеры для компоста. 
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