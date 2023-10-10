«СЕРЬЕЗНО?» ⟩ Члены партии EKRE рассмешили жителей Эстонии своей видеовизиткой

Видеоролик, знакомящий с политиками, входящими в партию EKRE, размещен на странице Meie riigikogu в Instagram. «В Рийгикогу шесть политических групп + беспартийные депутаты. Здесь мы познакомимся с некоторыми из них поближе», - говорится в видео-визитке.

Ролик, о котором идет речь, быстро стал сенсацией в социальных сетях. «Должен же кто-то смешить в серый осенний день», - пишет один из пользователей X (бывший Twitter). Другой комментатор отмечает, что ролик похож на заставку к комедийному сериалу. «Какое-то новое комедийное реалити-шоу - автобус, бар, домик у моря?», - в шутку спрашивает еще один из комментаторов. «Рийгикогу!» - следует быстрый ответ.

«Что это сейчас было?! Это правда?» - не перестают удивляться несколько человек.

Особое внимание привлекает и галстук Сийма Похлака. «Кто бы сказал Сийму Похлаку, что закладка для школьной книжки - это не галстук?» - смеются люди.

Смотрите это веселое видео!