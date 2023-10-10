«СЕРЬЕЗНО?» ⟩ Члены партии EKRE рассмешили жителей Эстонии своей видеовизиткой

«Это правда? Серьезно?» - задаются вопросом многие в связи с распространенным в социальных сетях видеороликом, на котором фигурируют члены партии EKRE.
Видеоролик, знакомящий с политиками, входящими в партию EKRE, размещен на странице Meie riigikogu в Instagram. «В Рийгикогу шесть политических групп + беспартийные депутаты. Здесь мы познакомимся с некоторыми из них поближе», - говорится в видео-визитке.
Ролик, о котором идет речь, быстро стал сенсацией в социальных сетях. «Должен же кто-то смешить в серый осенний день», - пишет один из пользователей X (бывший Twitter). Другой комментатор отмечает, что ролик похож на заставку к комедийному сериалу. «Какое-то новое комедийное реалити-шоу - автобус, бар, домик у моря?», - в шутку спрашивает еще один из комментаторов. «Рийгикогу!» - следует быстрый ответ.
«Что это сейчас было?! Это правда?» - не перестают удивляться несколько человек.
Особое внимание привлекает и галстук Сийма Похлака. «Кто бы сказал Сийму Похлаку, что закладка для школьной книжки - это не галстук?» - смеются люди.
Смотрите это веселое видео!
Videoklipis osalevad EKRE fraktsiooni kuuluvad Martin Helme, Kert Kino, Rene Kokk, Leo Kunnas, Evelin Poolamets, Rain Epler, Arvo Aller, AntsFrosch, Anti Poolamets, Siim Pohlak, Helle-Moonika Helme, Alar Lanemal, Kalle Grünthal, Jaak Valge, Henn Põlluaas ja Mart Helme.