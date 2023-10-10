Привычные для жителей Эстонии детали повседневной жизни, которые изумляют туристов, прибывших в страну впервые

Эстонские города

В Эстонии уже вовсю работают роботы-доставщики, и начали они свою деятельно уже так давно, что и не припомнить. Сейчас таких работяг можно увидеть во многих крупных городах. К сожалению, аккуратность и щепетильность европейцев по отношению чужой собственности пока выше нашей.

Отношение к животным в городах Эстонии очень теплое. Прогуливаясь по Таллинну, мои знакомые как-то увидели утиный домик возле одного из ресторанов. По всей видимости, владельцы сами решили приютить птицу и заботиться о ней. Даже табличку повесили, чтобы туристы не кормили утку чем попало.

В эстонских городах весьма радуют уличные туалеты. Некоторые из них платные, однако они есть везде. Это безумно удобно, ведь у нас порой можно долго бегать в поисках оного, пока не набредешь на какое-то кафе поприличней, в котором есть клозет.

Удобство и эстетика