«Мне всегда любопытно изучать менталитет жителей других стран. К примеру, у европейцев много общих черт, но всё же в зависимости от страны есть удивительные различия. Так, к примеру, в Эстонии не принято оставлять на тарелке еду. Если ты так сделаешь, то сильно обидишь хозяина. А вот в Литве чистая тарелка значит, что ты просишь добавки. Чем еще отличаются эстонские города и привычки их жителей?» - рассказывает автор материала Галина Пашинская.
Привычные для жителей Эстонии детали повседневной жизни, которые изумляют туристов, прибывших в страну впервые
Эстонские города
В Эстонии уже вовсю работают роботы-доставщики, и начали они свою деятельно уже так давно, что и не припомнить. Сейчас таких работяг можно увидеть во многих крупных городах. К сожалению, аккуратность и щепетильность европейцев по отношению чужой собственности пока выше нашей.
Отношение к животным в городах Эстонии очень теплое. Прогуливаясь по Таллинну, мои знакомые как-то увидели утиный домик возле одного из ресторанов. По всей видимости, владельцы сами решили приютить птицу и заботиться о ней. Даже табличку повесили, чтобы туристы не кормили утку чем попало.
В эстонских городах весьма радуют уличные туалеты. Некоторые из них платные, однако они есть везде. Это безумно удобно, ведь у нас порой можно долго бегать в поисках оного, пока не набредешь на какое-то кафе поприличней, в котором есть клозет.
Удобство и эстетика
В Эстонии стараются всё оформить с какой-то милой эстетикой. К примеру, здесь есть ограничители для пешеходных зон в виде больших каменных птиц. А еще на улицах нередко встретишь красивые скульптуры из коряг или других природных материалов. В центре столицы есть красивый дом, который стоит на металлической конструкции в виде ножек избушки Бабы-яги.
Эстонцы любят персонализировать всё подряд. Так, к примеру, у каждого трамвайчика в Таллинне есть свое имя. Оно написано прямо на транспорте. Это не только мило, но и весьма удобно. Так проще рассказать знакомому, который тебя ждет, на каком именно трамвае ты подъедешь. Транспортная система в Эстонии проработана до мелочей. Например, здесь есть специальное освещение для пешеходных переходов, которое включают с наступлением темноты.
Хорошо в Эстонии и любителям электрокаров. Зарядные станции для таких машин можно найти буквально на каждом шагу. Их много, и людям не приходится заранее тщательно планировать маршрут, чтобы случайно не заглохнуть далеко от заправки.
К слову сказать, в Таллинне не только красиво, но и очень вкусно. Местные лакомства точно стоит попробовать всем приезжим. Особенно много вкусностей здесь готовят ближе к наступлению зимних праздников. Эстонские булочки с корицей и кремом - просто объедение!