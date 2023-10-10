Обвиняемая в убийстве жительница Эстонии пыталась через суд вернуть 31 собаку, которых изъяла полиция

16 марта в Йыхвиском здании суда 64-летняя Инге Пуллат, много лет проработавшая учителем и директором школы, была признана виновной в убийстве своей двоюродной сестры Майе, и надругательстве над ее телом. Учительница со стажем была приговорена судом первой инстанции к 15 годам и шести месяцам лишения свободы.