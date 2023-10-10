Вера Брежнева отказалась называть причины развода с Константином Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева, отвечая на вопрос «1+1 Украина», заявила, что оставляет за собой право не комментировать причины развода со своим мужем, украинским продюсером Константином Меладзе.
Ее письменный ответ в эфире телеканала озвучил ведущий Тимур Мирошниченко, отметив, что таким образом она «впервые прокомментировала развод».
«В сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином развелись, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение», – процитировал слова артистки Мирошниченко.
Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.