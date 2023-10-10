ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рэпер 50 Cent доехал до стран Балтии: какая мощь!

Два почти полностью аншлаговых концерта 50 Cent в «Арена Рига» являются беспрецедентным событием для Латвии. 50 Cent приехал в Ригу с командой из 170 человек (20 тяжелых грузовиков, 14 туристических автобусов и дополнительная команда из более чем 100 ассистентов).