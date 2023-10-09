ГАЛЕРЕЯ ⟩ Красиво пить не запретишь: в Таллинне прошла встреча ценителей шампанского

Известные эстонские сомелье попробовали шампанское Laurent-Perrier, а также меню из четырех блюд. В меню этого вечера присутствовали нотки эстонской и французской кухни. Ужин был приготовлен шеф-поваром Марко Сымером в сотрудничестве с домом шампанских вин. Шампанское Laurent-Perrier Grand Siecle Iteration 26 было представлено впервые на рынке.