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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Красиво пить не запретишь: в Таллинне прошла встреча ценителей шампанского

Limon.ee
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На выходных в столичном ресторане Horisont прошел изысканный ужин от шеф-повара Марко Сымера. Здесь собрались как известные эстонские сомелье, так и просто любители игристых вин.

Известные эстонские сомелье попробовали шампанское Laurent-Perrier, а также меню из четырех блюд. В меню этого вечера присутствовали нотки эстонской и французской кухни. Ужин был приготовлен шеф-поваром Марко Сымером в сотрудничестве с домом шампанских вин. Шампанское Laurent-Perrier Grand Siecle Iteration 26 было представлено впервые на рынке.

Смотрите, как отдыхали столичные любители шампанского этим вечером!

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