ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жителей и гостей Ласнамяэ вновь решили шокировать: новая выставка введет вас в транс

Справка

Илари Лааманен

Илари Лааманен - независимый куратор, живущий в Нью-Йорке. В 2017 году он был сокуратром 9 биеннале Momentum в Моссе, Норвегия. Работал директором программ Института финской культуры (FCINY) в Нью-Йорке (2013-2020), где курировал и заказывал проекты для нью-йоркского Музея искусства и дизайна, фестиваля Ideas City в Новом музее и парка Бруклин Бридж. В FCINY он в течение шести лет руководил программой стипендий MOBIUS, налаживая партнерские отношения с такими учреждениями, как Artists Space, Смитсоновский музей дизайна Купера Хьюитта и Фонд Джадда. Он редактировал издания «Crossroads - New Views on Art and Environment», «MOBIUS Manual» и «Beyond the Pleasure Principle».

Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства

Целевое учреждение Таллиннский Дом искусства - институция современного искусства, которая в 2022-2024 годах представляет выставочные программы на двух площадках: в павильоне Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ и в Таллиннской Городской галерее. Дизайн и монтаж выставок таллиннского Дома искусства выполняет бюро Valge Kuup.

Таллиннский фотомесяц

Таллиннский фотомесяц - это международная биеннале современного искусства, на которой представлены работы из практически всех областей визуальной культуры. Фотомесяц рассматривает развитие искусства и общества в мире, который все чаще воспринимается опосредованно - через камеры, экраны и изображения. Фотомесяц был инициирован в 2011 году Эстонским союзом фотохудожников (FOKU), который как самостоятельная организация координирует и поддерживает сотрудничество художников с художественными институциями, кураторами и галереями.