ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жителей и гостей Ласнамяэ вновь решили шокировать: новая выставка введет вас в транс

6 октября в ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства открылась главная международная выставка седьмого таллиннского фотомесяца - «Транс», посвященная повседневной зависимости людей от экранов. В выставке принимают участие 17 художников из восьми стран, а также три дуэта и одно объединение художников.
Несколько художников впервые представляют свои произведения в Эстонии. Куратор выставки - Илари Лааманен, уроженец Финляндии, работающий в Нью-Йорке. Выставка открыта до 26 ноября.
«Выставка рассматривает очарование и привлекательность технологий с одной стороны, а также обратную сторону всего этого. Наше ежедневное взаимодействие с экранами стало настолько обычным явлением в обществе, что их отсутствие может вызвать у человека чувство полной изоляции», - говорит куратор выставки Илари Лааманен.
В центре внимания выставки - технологический транс как зависимость людей от экранов. Выставка исследует, как переход от фотографических изображений к интерактивным экранам, а также тесно переплетенные отношения с ними повлияли на способы восприятия реальности людьми и то, как современное искусство может стать благоприятной почвой для осмысления взаимосвязи технологий и человеческого опыта.
По мнению Лааманена, художественная выставка - это среда, в которой могут быть использованы альтернативные способы общения и передачи информации: «Художники, представленные на выставке, используют сбой (англ. glitch) как концептуальный инструмент, предлагая зрителю возможность взять паузу, отстраниться от технологического транса и поразмышлять о значениях и важности искусства и образов». Представленные работы приглашают посетителя почувствовать и проанализировать различные (аудио)визуальные средства презентации и собственное отношение к просмотру.
В главной выставке участвуют художники: Сара Бьярланд (Финляндия/Нидерланды), Зоди Берк (США/Эстония), Патрисия Домингес (Чили), Эло-Реэт Ярв (Эстония), Карел Коплиметс (Эстония), Дайан Северин Нгуйен (США), Вели Гранё (Финляндия), Лайла Мажид (ОАЭ/Великобритания) и Луис Блю Ньюби (Великобритания), Норман Орро и Йоонас Тимми (Эстония), Пире Сова и Андо Наулайнен (Эстония), Виктор Тимофеев (Латвия/США), Ану Вахтра (Эстония), Джессика Уилсон (США) и объединение художников CUSS Group (ЮАР).
По словам Лааманена, «Транс» имеет междисциплинарную и межпоколенческую направленность, и каждая работа на выставке оказывает неожиданный эффект: «На кураторский процесс сильное влияние оказала необычная архитектура павильона Ласнамяэ таллиннского Дома искусства. Выставленные работы находятся в диалоге с выставочным пространством, что делает экспозицию увлекательной и доступной для мультисенсорного восприятия. Работающие в Эстонии художники Зоди Берк, Карел Коплиметс, Ану Вахтра, Пире Сова и Андо Наулайнен создают новые инсталляции специально для выставки фотомесяца. Я очень рад, что могу впервые в Таллинне представить работы художников из разных стран, произведения Патрисии Домингес, Лайлы Мажид и Луи Блю Ньюби, а также коллектива CUSS Group».
Выставка сопровождается разносторонней зрительской и образовательной программой, информация о которой будет опубликована на сайте Дома искусства по ссылке.
В основную программу Таллиннского фотомесяца 2023, которая продлится с 6 октября по 26 ноября, входит международная групповая выставка «Транс» в павильоне Ласнамяэ таллиннского Дома искусства (6.10.-26.11.2023; куратор Илари Лааманен), а также демонстрация авторских фильмов в кинотеатре Sõprus, организованная в сотрудничестве с кинофестивалем PÖFF (16 и 17 ноября 2023; кураторы Пийбе Колька и Женевьев Юэ). В сателлитной программе биеннале продолжится сотрудничество с несколькими прежними солидными партнерами и ориентированными на фотоискусство выставочными площадями в Таллинне. В сотрудничестве с компанией Tallinna Linnatransport в двух таллиннских трамваях будет представлена инсталляция городского пространства. Вся программа биеннале доступна по ссылке.
Справка
Илари Лааманен
Илари Лааманен - независимый куратор, живущий в Нью-Йорке. В 2017 году он был сокуратром 9 биеннале Momentum в Моссе, Норвегия. Работал директором программ Института финской культуры (FCINY) в Нью-Йорке (2013-2020), где курировал и заказывал проекты для нью-йоркского Музея искусства и дизайна, фестиваля Ideas City в Новом музее и парка Бруклин Бридж. В FCINY он в течение шести лет руководил программой стипендий MOBIUS, налаживая партнерские отношения с такими учреждениями, как Artists Space, Смитсоновский музей дизайна Купера Хьюитта и Фонд Джадда. Он редактировал издания «Crossroads - New Views on Art and Environment», «MOBIUS Manual» и «Beyond the Pleasure Principle».
Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства
Целевое учреждение Таллиннский Дом искусства - институция современного искусства, которая в 2022-2024 годах представляет выставочные программы на двух площадках: в павильоне Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ и в Таллиннской Городской галерее. Дизайн и монтаж выставок таллиннского Дома искусства выполняет бюро Valge Kuup.
Таллиннский фотомесяц
Таллиннский фотомесяц - это международная биеннале современного искусства, на которой представлены работы из практически всех областей визуальной культуры. Фотомесяц рассматривает развитие искусства и общества в мире, который все чаще воспринимается опосредованно - через камеры, экраны и изображения. Фотомесяц был инициирован в 2011 году Эстонским союзом фотохудожников (FOKU), который как самостоятельная организация координирует и поддерживает сотрудничество художников с художественными институциями, кураторами и галереями.
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