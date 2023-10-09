Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда. Все предстоящие концерты коллектива перенесены на будущий год. Сейчас музыкант находится на реабилитации.
«Группа "ДДТ" вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда», - сказано в сообщении на официальном сайте коллектива, которое появилось в понедельник 9 октября.
Сейчас Шевчук чувствует себя хорошо, он проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря этого года. Концерты группы переносятся на январь 2024 года.
«Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах. Юрий чувствует себя хорошо», - отмечается в сообщении ДДТ.
Группа ДДТ, которой фактичсеки запретили выступать в России из-за антивоенной позиции музыкантов, планировала выступить 23 октября в Белграде, 25 октября в Лимассоле и 28 октября в Тель-Авиве. О переносе концерта в Израиле стало известно после того, как 7 октября террористы атаковали юг страны.
Коцерт в Тель-Авиве сейчас перенесен на 6 января 2023 года. До этого ДДТ намерены выступить 3 января в Дубае. В Белград Юрий Шевчук и Ко обещают приехать 10 января. Концерт на Кипре перенесен на 11 мая.
В 2022 году Юрий Шевчук неоднократно публично высказывался с критикой развязанной Путиным войны. После этого он был оштрафован по статье о дискредитации армии, а концерты группы были перенесены на неизвестные даты в будущем по независящим от группы причинам.