Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт

«Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах. Юрий чувствует себя хорошо», - отмечается в сообщении ДДТ.



Группа ДДТ, которой фактичсеки запретили выступать в России из-за антивоенной позиции музыкантов, планировала выступить 23 октября в Белграде, 25 октября в Лимассоле и 28 октября в Тель-Авиве. О переносе концерта в Израиле стало известно после того, как 7 октября террористы атаковали юг страны.



Коцерт в Тель-Авиве сейчас перенесен на 6 января 2023 года. До этого ДДТ намерены выступить 3 января в Дубае. В Белград Юрий Шевчук и Ко обещают приехать 10 января. Концерт на Кипре перенесен на 11 мая.



В 2022 году Юрий Шевчук неоднократно публично высказывался с критикой развязанной Путиным войны. После этого он был оштрафован по статье о дискредитации армии, а концерты группы были перенесены на неизвестные даты в будущем по независящим от группы причинам.