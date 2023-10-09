Все серьезно: уроженка Украины переехала к Шону Пенну в Малибу

63-летний Пенн выглядел непринужденно в классической белой футболке, шортах-карго и коричневых походных ботинках. Через плечо была перекинута зеленая куртка. ФОТО ЗДЕСЬ!

43-летняя Коротяева выбрала для расслабляющей прогулки белый топ на пуговицах в сочетании с обрезанными джинсовыми шортами. На ноги Ольга надела пару полностью белых парусиновых кроссовок, комфортных и одновременно стильных. В руках она несла черно-белый свитер. Видимо, как и Шон, приготовилась к возможному похолоданию. Она распустила темные волосы и, похоже, отказалась от макияжа.

Пара решила вместе выгулять золотистого ретривера. Пенн взял собаку из приюта в 2017 году, когда еще жил с актрисой Лейлой Джордж. Они официально поженились в июле 2020 года. А в октябре 2021 года Джордж подала на развод, который был окончательно оформлен в апреле прошлого года.

Уже в конце мая Пенна видели с Коротяевой выходящими из ресторана в Малибу. Но тогда их роман только начинался. А затем у них было романтическое путешествие по Италии.

Сразу после развода с Лейлой Шон в интервью признался, что «испортил брак». Он сказал, что был верен Джордж, но не проводил с ней достаточно времени, был небрежен в отношениях.