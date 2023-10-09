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Фото ⟩ «Начался обстрел»: Галкин показал, как его дети укрываются в бомбоубежище

Limon.ee
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Максим Галкин с детьми
Максим Галкин с детьми Фото: Кадр из видео

Спустя несколько часов после публикации трогательного обращения российский юморист Максим Галкин показал в Instagram-сторис, как они с детьми укрываются в бомбоубежище, пишет RUS TVNET

Лиза и Гарри Галкины
Лиза и Гарри Галкины Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Напомним, утром в понедельник, 9 октября, Галкин вышел на связь из находящегося в состоянии войны Израиля и записал обращение в своем Instagram. «Это разговор со светлыми людьми по всему миру», - отметил артист. В этом видео он заявил, что его семья «никуда не собирается»: «И я хочу этим визитом оказать поддержку всем моим согражданам в Израиле».

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