Фото ⟩ «Начался обстрел»: Галкин показал, как его дети укрываются в бомбоубежище

Напомним, утром в понедельник, 9 октября, Галкин вышел на связь из находящегося в состоянии войны Израиля и записал обращение в своем Instagram. «Это разговор со светлыми людьми по всему миру», - отметил артист. В этом видео он заявил, что его семья «никуда не собирается»: «И я хочу этим визитом оказать поддержку всем моим согражданам в Израиле».