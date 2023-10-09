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ФОТО ⟩ Русскоязычные комментаторы атаковали соцсети турецкого красавчика-актера Бурака Озчивита

Limon.ee
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Фото: Канал 7

29 сентября 2023 года известный турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Алматы и провел фан-встречу. После этого на страницу звезды популярных сериалов нахлынули русскоязычные комментаторы, сообщает Zakon.kz.

Последняя фотография из Алматы была опубликована 1 октября 2023 года, которую актер подписал названием горнолыжного курорта в Казахстане. Все бы ничего, но в слове «Чимбулак» Бурак допустил одну ошибку, написав название курорта через «е».

Комментаторы не смогли сдержать себя и сделали замечание актеру сериала «Великолепный век» и драмы «Королёк - птичка певчая»:

«Бурак пишет на русском. Только не Чембулак, а Чимбулак», «Кто-нибудь объясните, что пишется Чимбулак», - пишут пользователи соцсети.

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