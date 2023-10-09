ФОТО ⟩ Русскоязычные комментаторы атаковали соцсети турецкого красавчика-актера Бурака Озчивита

29 сентября 2023 года известный турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Алматы и провел фан-встречу. После этого на страницу звезды популярных сериалов нахлынули русскоязычные комментаторы, сообщает Zakon.kz.
Последняя фотография из Алматы была опубликована 1 октября 2023 года, которую актер подписал названием горнолыжного курорта в Казахстане. Все бы ничего, но в слове «Чимбулак» Бурак допустил одну ошибку, написав название курорта через «е».
Комментаторы не смогли сдержать себя и сделали замечание актеру сериала «Великолепный век» и драмы «Королёк - птичка певчая»:
«Бурак пишет на русском. Только не Чембулак, а Чимбулак», «Кто-нибудь объясните, что пишется Чимбулак», - пишут пользователи соцсети.