ГОРОСКОП НА 10 ОКТЯБРЯ ⟩ Узнайте, каким знакам Зодиака во вторник нужно проявить осторожность

Прекрасный день для учебы и исследовательской деятельности, а также работы со сложными приборами и современной техникой.

Весы

Это день случайных побед, благоприятного стечения обстоятельств, удач во многих начинаниях. Однако помните, что двигаться нужно по течению – попытки заниматься тем, что долго не получается, вызовут лишь раздражение. Очень удачен день для обмена опытом, неформального общения с коллегами и людьми, разделяющими ваше хобби.

Несколько хуже обстоит ситуация в сфере личных отношений: вы не готовы к компромиссам, крайне неохотно идете на любые уступки. Прислушивайтесь к мнению близких и считайтесь с их желаниями, этого будет достаточно для того, чтобы избежать ссор.

Скорпион

Это не самый благоприятный день для решения важных вопросов и любых трудных дел; звезды настоятельно советуют взять паузу и передохнуть, а не бросаться грудью на очередную амбразуру. Вероятны неудачные покупки, серьезные расходы, связанные с развлечениями и отдыхом.

Поддержка и внимание близких очень ценны, время, проведенное в кругу семьи, позволит получить массу приятных эмоций. Неплох день и с точки зрения любовных отношений; на головокружительные романы рассчитывать не стоит, но зарождение новой привязанности, которая со временем окрепнет, вполне возможно.

Стрелец