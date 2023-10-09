ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО! ⟩ В Берлине проходит Фестиваль света: сравните с таллиннским

С девизом Colours of life («Цвета жизни») в этом году организаторы хотят не только обратить внимание на различные формы искусства и вариации светового искусства, но и уделить особое внимание таким человеческим ценностям, как уникальность, достоинство, уважение и принятие. «Потому что эти ценности являются основой того, что все люди могут жить вместе и хорошо в многоликом обществе. Различия делают нашу жизнь насыщенней и лучше», - отмечают организаторы.

За последние годы Festival of Lights стал неотъемлемой частью культурной жизни Берлина, ежегодно привлекая сотни тысяч посетителей. 70 произведений светового искусства можно наблюдать на 40 берлинских достопримечательностях (Потсдамер Платц, Берлинский Собор, Бранденбургские ворота, телевизионная башня и многие другие) в дни проведения фестиваля с 19:00 до 23.00 часов абсолютно бесплатно.

Для удобства передвижения можно воспользоваться специально разработанными маршрутами фестиваля Lightseeing-Tours. Автобусная экскурсия представляет собой двухчасовую поездку по светящейся столице, а c кораблей LightShip, курсирующих по городским каналам, предстанет особенный вид на огни фестиваля. Для любителей альтернативных способов передвижения будет организован Lightballoon – воздушный шар, с которого можно будет насладиться невероятными видами с высоты 150 метров или велотакси LightVelo, которое провезет всех желающих по любым достопримечательностям на выбор.