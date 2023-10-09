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ФОТО, ВИДЕО ⟩ Кто оплатит ремонт, если с дома сорвало крышу или на него упало дерево во время шторма?

Limon.ee
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В выходные всю Эстонию охватил сильный шторм, который не только повалил огромное количество деревьев, оставил тысячи домов без электричества, но и разрушил дома, заправки и другие сооружения.

Соцсети переполнены многочисленными фото и видео с разрушениями, которые повлек за собой шторм.

Но что же делать в такой ситуации? Limon.ee написал в несколько страховых компаний, чтобы узнать, какие действуют правила в случае, если дом застрахован.

Первыми на наш запрос ответила страховая служба Swedbank, сразу подчеркнув, что условия и страховые решения, которые предлагают компании, различны, поэтому сложно дать конкретный ответ. «Например, может оказаться, что крыша слетела из-за ошибки в проектировании или использовании некачественных либо неподходящих строительных материалов, и в этом случае ответственность за некачественную работу должны нести либо проектировщик, либо подрядчик», - поясняет руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв

По его словам, правильнее всего будет, обратиться в страховую компанию, которая уже сможет оценить, попадает ли данный случай под страховой в соответствии с условиями компании.

«В целом по комплексному страхованию ущерб от шторма является страховым случаем, но окончательное решение может быть принято специалистом по урегулированию претензий после установления всех обстоятельств дела. В случаях, когда улетевшая крыша нанесла ущерб третьим лицам, например, имуществу соседей, в этом случае на помощь приходит страхование ответственности. Аналогичные принципы действуют и в отношении многоквартирных домов, - говорит Кырв, добавляя. - Если произошел страховой случай, и жилье стало непригодным для проживания, то обладатели страхования жилья Swedbank P&C Insurance могут получить компенсацию расходов на аренду временного жилья на срок до 12 месяцев, пока их дом не будет восстановлен».

Шторм разрушил крышу частного дома в Табасалу.
Шторм разрушил крышу частного дома в Табасалу. Фото: Lugeja foto

Страховая компания ERGO сообщила, что при наличии комплексного страхования и в случае повреждения дома во время шторма, ущерб будет возмещен в соответствии с условиями, оговоренными в договоре страхования.

«В случае возникновения повреждений клиент должен как можно скорее уведомить нас об этом. Для быстрого рассмотрения претензий важно предоставить страховщику как можно более полную и достоверную информацию об ущербе и сотрудничать: отвечать на вопросы страховщика, при необходимости отправлять дополнительную информацию», - комментирует руководитель отдела урегулирования убытков ERGO Катерина Лепвалтс.

Смотрите ниже, как пострадали дома от шторма:

В других страховых компаниях: If и BTA, тоже подметили, что ущерб от шторма - страховой случай, конечно же, главное, убедиться, что само здание застраховано. 

Также руководитель группы по имущественному ущербу If Kindlustus Лаури Ныу добавил: «Если клиенту нужна помощь, например, если в результате аварии сорвало часть крыши здания, следует позвонить в страховую компанию, и мы сможем выслать помощь на дом. Так, например, мы можем помочь покрыть частично разрушенную крышу, чтобы дождевая вода не усугубила ущерб».

Еще одно дерево пострадало от шторма, на этот раз на улице Ряэгу в Таллинне.
Еще одно дерево пострадало от шторма, на этот раз на улице Ряэгу в Таллинне. Фото: Lugeja foto
В воскресенье на дом в Нымме упало дерево.
В воскресенье на дом в Нымме упало дерево. Фото: Lugeja foto

 И это только малая часть разрушений...

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