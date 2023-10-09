ФОТО, ВИДЕО ⟩ Кто оплатит ремонт, если с дома сорвало крышу или на него упало дерево во время шторма?

Соцсети переполнены многочисленными фото и видео с разрушениями, которые повлек за собой шторм.

Но что же делать в такой ситуации? Limon.ee написал в несколько страховых компаний, чтобы узнать, какие действуют правила в случае, если дом застрахован.

Первыми на наш запрос ответила страховая служба Swedbank, сразу подчеркнув, что условия и страховые решения, которые предлагают компании, различны, поэтому сложно дать конкретный ответ. «Например, может оказаться, что крыша слетела из-за ошибки в проектировании или использовании некачественных либо неподходящих строительных материалов, и в этом случае ответственность за некачественную работу должны нести либо проектировщик, либо подрядчик», - поясняет руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв.

По его словам, правильнее всего будет, обратиться в страховую компанию, которая уже сможет оценить, попадает ли данный случай под страховой в соответствии с условиями компании.