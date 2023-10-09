УЖЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ⟩ В Таллинне пройдет самый масштабный за всё время «Октоберфест»: что нужно знать жителям и гостям столицы?

Оригинальный мюнхенский фестиваль «Октоберфест» отгремел еще в начале прошлой недели, и сейчас пришла очередь Таллинна. Музыканты из Баварии, пиво прямо с завода Paulaner, а также вкусная традиционная еда пивного фестиваля от эстонской кейтеринговой компании - всё это сделает атмосферу непередаваемой. Сотни гостей придут в специальных костюмах - мужчины в шортах «ледерхозе», а женщины - в костюмах «дирндль». Гостей будут развлекать не только музыкой и кормить курицей-гриль, венским шницелем и другими закусками, но и конкурсами, которые будут проходить на сцене.

Праздник в этот раз продлится с шести часов вечера и до трех часов ночи. Но будьте осторожны, на «Октоберфесте» подается более крепкое пиво - 6% - и в специальных литровых кружках. Следите за количеством выпитого!

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«Октоберфест» - это прекрасная возможность провести веселый вечер с друзьями и партнерами и окунуться в настоящую баварскую атмосферу Таллинна.

Вход на фестиваль возможен даже в том случае, если у вас нет специальной одежды.

Шеф-поваром фестиваля в Таллинне уже второй год выступает Евгений Шевчук: «Я очень рад, что уже второй год подряд могу предложить свои блюда гостям «Октоберфеста» в Таллинне. При выборе я придерживался принципа - меню должно быть простым. Мы сочетали блюда с пивом Paulaner и, на мой взгляд, добились хорошего результата. Большинство основных ингредиентов привезены из Германии. Поскольку немецкая и эстонская кухни очень похожи, в результате получилось меню, очень напоминающее нашу эстонскую кухню.

Я надеюсь увидеть всех вас на пивном фестивале! Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш праздник стал незабываемым!» - сказал он.

Мы отметили, что цены на еду и пиво остались такими же, как в прошлом году.