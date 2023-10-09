Юморист Максим Галкин записал видеообращение к подписчикам. Артист заявил, что не собирается покидать Израиль, сообщает Zakon.kz.
Максим Галкин из Израиля вышел на связь с поклонниками: какое решение они приняли с Аллой Пугачевой?
По его словам, это видео он записал, чтобы разъяснить ситуацию и опровергнуть слухи.
«Мои дорогие подписчики! Вот сегодня у нас понедельник, сейчас в Израиле относительно затишье в том районе, где живем мы. До этого выли сирены. Записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть какие-то слухи. Для меня это важно. Не потому, что я хочу спорить с ботами, злыми малоразвитыми людьми, которые пишут гадости в комментариях. Те блогеры, которые будут освещать это видео как ответ россиянам, ошибаются. Не отвечаю ботоферме и уж тем более не равняю ее с Россией и российским народом. Буду бороться, чтобы у России было другое лицо. Большинство россиян понимают, где добро, а где зло. Поэтому это не ответ россиянам. Это разговор со светлыми людьми по всему миру», - подчеркнул 47-летний супруг Примадонны.
К слову, Галкин с семьей покинул Россию более полутора лет назад. Максим опроверг, что это было бегство.
«Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Почему мы уехали - объяснять не буду, умные знают. Израиль был нашим осознанным выбором. Мы уже много лет граждане европейского союза, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных стран, без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что мы выбрали эту страну, здесь нам с Аллой спокойно. Так же, как мы всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме, это часть меня.
Ни одну минуту об этом не жалеем. И сегодня, в эти горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Хотя она есть. Аэропорт открыт. Да, не все авиакомпании летают, но многие продолжают летать на свой страх и риск. Улететь можно, но мы не улетаем. Мы с Аллой и детьми хотим поддержать израильский народ. Мы гордимся теперь, что имеем отношение к такой сплоченной нации. Израильтяне не бегут, они прилетают сюда. Те, кто спрашивают, почему я не на фронте, а здесь. Я бы пошел туда, но не служил. Я могу помочь по-другому - буду сдавать кровь, буду помогать», - добавил шоумен.