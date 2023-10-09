Максим Галкин из Израиля вышел на связь с поклонниками: какое решение они приняли с Аллой Пугачевой?

Ни одну минуту об этом не жалеем. И сегодня, в эти горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Хотя она есть. Аэропорт открыт. Да, не все авиакомпании летают, но многие продолжают летать на свой страх и риск. Улететь можно, но мы не улетаем. Мы с Аллой и детьми хотим поддержать израильский народ. Мы гордимся теперь, что имеем отношение к такой сплоченной нации. Израильтяне не бегут, они прилетают сюда. Те, кто спрашивают, почему я не на фронте, а здесь. Я бы пошел туда, но не служил. Я могу помочь по-другому - буду сдавать кровь, буду помогать», - добавил шоумен.