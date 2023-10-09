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Звезду «Трех мушкетеров» избил настойчивый преследователь его знакомой

Limon.ee
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Мушкетеры в строю: Арамис - Павел Баршак, Портос - Алексей Макаров, д’Apтаньян - Риналь Мухаметов, Атос - Юрий Чурсин.
Мушкетеры в строю: Арамис - Павел Баршак, Портос - Алексей Макаров, д’Apтаньян - Риналь Мухаметов, Атос - Юрий Чурсин. Фото: кадры из фильма

Российский актёр Павел Баршак, известный по сериалу «Убойная сила» и фильмам «Три мушкетёра» и «Ёлки-2», подрался с преследователем своей знакомой, который залез к ней в окно ночью. Уточняется, что в результате драки у артиста сломано ребро.

Известно, что инцидент произошёл в Москве в ночь на 7 октября. Баршак был в гостях у 32-летней артистки балета Анастасии. Рано утром в квартиру на втором этаже через балкон начал лезть мужчина, им оказался поклонник девушки - 26-летний Александр Табаков. Артистка рассказала, что он психически нездоров и преследует её уже давно.

Когда Табаков проник в квартиру, он увидел в квартире артистки другого мужчину, после чего началась драка. В результате преследователь избил актёра и покинул помещение через балкон. Вскоре его задержали. У Баршака диагностировали перелом ребра. После случившегося он поехал на съёмки сериала, но его госпитализировали из-за плохого самочувствия.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Баршак пострадал в драке. В июле этого года в Москве он шёл вместе с начинающей актрисой по улице и начал с ней ругаться. Компания прохожих молодых людей заступилась за девушку и начала драку. В результате конфликта у актёра была повреждена рука.

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