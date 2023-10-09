Звезду «Трех мушкетеров» избил настойчивый преследователь его знакомой

Известно, что инцидент произошёл в Москве в ночь на 7 октября. Баршак был в гостях у 32-летней артистки балета Анастасии. Рано утром в квартиру на втором этаже через балкон начал лезть мужчина, им оказался поклонник девушки - 26-летний Александр Табаков. Артистка рассказала, что он психически нездоров и преследует её уже давно.

Когда Табаков проник в квартиру, он увидел в квартире артистки другого мужчину, после чего началась драка. В результате преследователь избил актёра и покинул помещение через балкон. Вскоре его задержали. У Баршака диагностировали перелом ребра. После случившегося он поехал на съёмки сериала, но его госпитализировали из-за плохого самочувствия.