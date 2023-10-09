Звезду «Трех мушкетеров» избил настойчивый преследователь его знакомой

Российский актёр Павел Баршак, известный по сериалу «Убойная сила» и фильмам «Три мушкетёра» и «Ёлки-2», подрался с преследователем своей знакомой, который залез к ней в окно ночью. Уточняется, что в результате драки у артиста сломано ребро.
Известно, что инцидент произошёл в Москве в ночь на 7 октября. Баршак был в гостях у 32-летней артистки балета Анастасии. Рано утром в квартиру на втором этаже через балкон начал лезть мужчина, им оказался поклонник девушки - 26-летний Александр Табаков. Артистка рассказала, что он психически нездоров и преследует её уже давно.
Когда Табаков проник в квартиру, он увидел в квартире артистки другого мужчину, после чего началась драка. В результате преследователь избил актёра и покинул помещение через балкон. Вскоре его задержали. У Баршака диагностировали перелом ребра. После случившегося он поехал на съёмки сериала, но его госпитализировали из-за плохого самочувствия.
Напомним, что это уже не первый случай, когда Баршак пострадал в драке. В июле этого года в Москве он шёл вместе с начинающей актрисой по улице и начал с ней ругаться. Компания прохожих молодых людей заступилась за девушку и начала драку. В результате конфликта у актёра была повреждена рука.