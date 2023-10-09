Эстонский астролог озвучил прогноз для Каи Каллас до конца этого года: будут ли перемены?

Профессиональная астрология не имеет ничего общего с гаданием, картами и предсказаниями. Это прогноз, основанный на положении планет в гороскопе каждого человека. Прогноз составляется на основании точной даты рождения, времени и места рождения. Сейчас один из самых волнующих вопросов жителей нашей страны - премьер-министр. Известно, что Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в Таллинне. К сожалению, точное время рождения неизвестно, но транзиты медленных планет можно узнать и без точного времени. Другое дело, что без времени нельзя точно увидеть положение домов в гороскопе, соответственно, сложнее трактовать, какие именно события могут быть в данном случае. Итак:

Самый критический период в ее гороскопе - с 22 ноября 2023 по 15 декабря 2023. Именно в этот период очень высокая вероятность того, что она подаст заявление об отставке. В это время вскроются новые обманы, разочарования, будет стремление уйти снова в иллюзии, вероятно, будет новый самый мощный скандал. Можно выделить в этот период самые критические даты, наиболее опасная дата - 14 декабря. Но есть еще несколько подобных дат, когда она может заявить об отставке: 6 и 7 декабря, 27 ноября, 22 и 23 ноября. Всё это будет обусловлено транзитом Узлов, которые будут в оппозиции друг к другу. Узлы - это всегда карма, ответ за прошлые поступки. Такой транзит бывает в гороскопе каждого человека очень редко, раз за много лет, приносит всегда самые тяжелые, опасные и негативные испытания. В указанные даты ситуация будет сверхнапряженной, так как в эти дни этот транзит дополнят другие негативные транзиты. Например, 14 декабря, Марс будет в соединении с Нептуном, Венера в оппозиции к натальной Венере.