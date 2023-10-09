Эстонский астролог озвучил прогноз для Каи Каллас до конца этого года: будут ли перемены?

Есть любимое выражение у астрологов: Astris doctrinae nomen inseruit, что в переводе с латинского означает: «Звезды направляют, но не принуждают». Это означает, что выбор всегда за человеком. Свободную волю человека никто не отменял.
Профессиональная астрология не имеет ничего общего с гаданием, картами и предсказаниями. Это прогноз, основанный на положении планет в гороскопе каждого человека. Прогноз составляется на основании точной даты рождения, времени и места рождения. Сейчас один из самых волнующих вопросов жителей нашей страны - премьер-министр. Известно, что Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в Таллинне. К сожалению, точное время рождения неизвестно, но транзиты медленных планет можно узнать и без точного времени. Другое дело, что без времени нельзя точно увидеть положение домов в гороскопе, соответственно, сложнее трактовать, какие именно события могут быть в данном случае. Итак:
Самый критический период в ее гороскопе - с 22 ноября 2023 по 15 декабря 2023. Именно в этот период очень высокая вероятность того, что она подаст заявление об отставке. В это время вскроются новые обманы, разочарования, будет стремление уйти снова в иллюзии, вероятно, будет новый самый мощный скандал. Можно выделить в этот период самые критические даты, наиболее опасная дата - 14 декабря. Но есть еще несколько подобных дат, когда она может заявить об отставке: 6 и 7 декабря, 27 ноября, 22 и 23 ноября. Всё это будет обусловлено транзитом Узлов, которые будут в оппозиции друг к другу. Узлы - это всегда карма, ответ за прошлые поступки. Такой транзит бывает в гороскопе каждого человека очень редко, раз за много лет, приносит всегда самые тяжелые, опасные и негативные испытания. В указанные даты ситуация будет сверхнапряженной, так как в эти дни этот транзит дополнят другие негативные транзиты. Например, 14 декабря, Марс будет в соединении с Нептуном, Венера в оппозиции к натальной Венере.
Период, когда человек окажется всеми покинут. Но период до 21 ноября в гороскопе Каи Каллас более спокойным и счастливым не назовешь. Скорее - наоборот, и там будут критические дни, но там скорее всего об отставке мы еще не услышим. А вот скандалы, огромные политические неудачи для нее как раз начнут набирать оборот. Об этом говорят множественные транзиты Меркурия. Много будет с ее стороны непродуманных поступков, неоправданной болтливости и скоропалительность решений. Это неудачное время для переговоров.
А сейчас вернемся к предстоящим дням и посмотрим ее астрологический прогноз до даты 21 ноября.
С 9 по 15 октября. На этой неделе уже будет не так спокойно, но и не трагично. Неделя неудачная в плане авторитета. 10 и 11 октября непродуманные поступки, решения.
А вот 12 октября - наоборот - хороший день для поездок, переговоров, решений. Меркурий в трине к Меркурию.
С 13 по 15 октября возникнут юридические проблемы, неудачи, плохое время для личности и авторитета.
16-18 октября неудачное время для политика. Дискредитации, падение авторитета, неудачное время для личности. Непродуманные поступки и решения.
19 и 20 октября - дни повышения авторитета, удачное время для интимных отношений.
А вот с 21 октября ситуация изменится кардинально, вновь будут непродуманные поступки, решения, агрессивность, раздражительность и неожиданный конфликт. А неделя с 21 по 29 октября будет одной из самой критических за всё последнее время. Марс соединение Уран. Марс в оппозиции к Марсу. Меркурий соединение Уран. Юпитер соединение Венера. Неожиданные конфликты, скандалы, всё самое горячее будет на этой неделе.
С 30 октября по 5 ноября - неделя, когда нет заседаний Рийгикогу. Но гороскоп премьера выглядит также очень горячим. Единственная разница, что это неделя пожинать плоды прошлой недели. Не будет новых скандалов. Но для личности, авторитета и политики эта неделя очень неожиданно критическая и опасная. Юридические проблемы. Юпитер соединение Марс. Юпитер соединение Венера. Солнце соединение Уран.
С 6 по 12 ноября относительно спокойное время. Да, продолжится крайне неудачное время для нее, как для политика, личности и авторитета. Юридические проблемы. Но новых потрясений не будет.
С 13 по 21 ноября очень напряженный период, и мы как раз подходим вплотную к опасному пику событий. Юпитер соединение Марс. Венера соединение Плутон. Венера в квиконсе к Венере. Меркурий оппозиция Меркурий. Меркурий соединение Нептун. Непродуманные поступки, решения, обманы, убытки и разочарования. Неудачное и очень напряженное время для политика.