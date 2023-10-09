Андрей Макаревич, проживающий в Израиле, впервые вышел на связь после нападения ХАМАС

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который вместе с женой Эйнат Кляйн и годовалым сыном Эйтаном живет в Израиле, вышел на связь с поклонниками.

Как известно, в Израиль из России музыкант с семьей переехал в марте 2022 года – Макаревич публично поддержал Украину.

Вчера Макаревич на своей странице в Instagram сделал первый пост после вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля.

Артист сообщил, что с ним все хорошо. В настоящее время он находится в концертном туре по городам Европы. Исполнитель выразил надежду, что израильские бойцы скоро победят:

«В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», – написал Макаревич.