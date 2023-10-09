Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: кому-то лучше отдохнуть, а кому-то – действовать, причем быстро

Скорпион

Эта неделя может стать временем, когда Скорпионам придется часто встречаться с негативом и критикой со стороны окружающих. Как говорится, "на войне все средства хороши", но это совсем не значит, что на этой неделе нужно быть максимально жестокими и мстительными. Все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают, а враги с высокой вероятность в обозримом будущем станут если не друзьями, то как минимум товарищами.

Стрелец

У Стрельцов, которые недавно переживали проблемы в любви, на радаре могут возникнуть новые проблемы в амурной сфере. Это неприятный прогноз, который не стоит расценивать как конец света. Не нужно уходить с головой в одиночество. Вселенная благоволит Стрельцам-одиночкам, но намеренно расставаться со второй половинкой точно не стоит.

Козерог

У Козерогов начинается период, который ознаменуется платой за прошлые ошибки. Придется принять карму и поддаться ей. Бороться с ней все равно не получится. С другой стороны, если в жизни Козерогов были какие-то хорошие и сильные поступки, за них им тоже воздастся. Словом, нужно быть готовыми к чему-то светлому и не очень, но не фокусироваться на проблемах.

Водолей

У Водолеев, которые давно мучаются от психологических проблем, внутренние противоречия стихнут. На их место придет спокойствие, рассудительность, мудрость. Это хорошее время для принятия важных решений, для поиска любви, новой работы, открытия бизнеса. Водолеям необходимо проанализировать свои цели и убедиться, что решения принимают они сами, а не кто-то за них.

Рыбы