Певица Саша Савельева вышла на связь из Израиля

Вокалистка дала понять, что ей непросто. Саша Савельева рассказала, что в это тревожное время они с мужем «создают для детей ощущение безопасности и защиты». «Паника - точно не лучший вариант. Трезвая голова, бдительность и осторожность», - добавляет экс-участница группы «Фабрика».

Этой ночью Савельева вновь вышла на связь, и поделилась в сторис своими мыслями: «У каждого в трудные вреена срабатывает своя защитная реакция. Кто-то постит и репостит страшные кадры. Кто-то все свободное время проводит в просмотре ленты новостей... Но ничего не заменит живое человеческое общение и поддержка. Вот туда единственно верный вариант уходить, когда страшно, когда больно... В этом сумасшедшем мире есть лучики надежды, и это люди».