ВИДЕО ⟩ Дэвид Бекхэм подловил жену на лжи о ее «бедном» детстве: «Будь честной»

На днях Netflix выпустил четырехсерийный документальный фильм под названием «Бекхэм», в котором говорится о жизни и карьере Дэвида Бекхэма. Фрагмент одной из серий завирусился в Сети. В нем Виктория Бекхэм рассказывает, что они с мужем - выходцы из рабочего класса, и их родители тяжело работали день и ночь.

В этот момент в монолог жены, выглянув из-за двери, вмешался Дэвид и попросил жену быть честной и рассказать, что в детстве отец возил ее в школу на Rolls-Royce:

«Он (Дэвид Бекхэм - прим.ред.) просто понравился мне, это было так просто. Да, думаю, мы оба - выходцы из семей, которые работали очень усердно. Наши родители работали очень много. Мы - рабочий класс», - рассказывала жена футболиста, как в друг в разговор вмешался Дэвид: «Будь честной».

На что Виктория ответила, что она честна и говорит правду. Тогда Бекхэм спросил: «На какой машине отец возил тебя в школу?» Виктория же сказала, что это не такой простой ответ.

«На какой машине тебя возили в школу?» - не сдавался Дэвид.

«Бывало по-разному. Ладно. В 80-х мой папа имел Rolls-Royce», - наконец призналась Виктория.

«Спасибо», - ответил ей Дэвид.