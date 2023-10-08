ВИДЕО ⟩ Дэвид Бекхэм подловил жену на лжи о ее «бедном» детстве: «Будь честной»

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм насмешил фанатов реакцией, когда его жена Виктория рассказывала, что она выходец из обычной семьи рабочих, сообщает ТСН.
На днях Netflix выпустил четырехсерийный документальный фильм под названием «Бекхэм», в котором говорится о жизни и карьере Дэвида Бекхэма. Фрагмент одной из серий завирусился в Сети. В нем Виктория Бекхэм рассказывает, что они с мужем - выходцы из рабочего класса, и их родители тяжело работали день и ночь.
В этот момент в монолог жены, выглянув из-за двери, вмешался Дэвид и попросил жену быть честной и рассказать, что в детстве отец возил ее в школу на Rolls-Royce:
«Он (Дэвид Бекхэм - прим.ред.) просто понравился мне, это было так просто. Да, думаю, мы оба - выходцы из семей, которые работали очень усердно. Наши родители работали очень много. Мы - рабочий класс», - рассказывала жена футболиста, как в друг в разговор вмешался Дэвид: «Будь честной».
На что Виктория ответила, что она честна и говорит правду. Тогда Бекхэм спросил: «На какой машине отец возил тебя в школу?» Виктория же сказала, что это не такой простой ответ.
«На какой машине тебя возили в школу?» - не сдавался Дэвид.
«Бывало по-разному. Ладно. В 80-х мой папа имел Rolls-Royce», - наконец призналась Виктория.
«Спасибо», - ответил ей Дэвид.
Напомним, в этом же сериале Виктория Бекхэм впервые прокомментировала измену Дэвида Бекхэма с его ассистенткой Ребеккой Лус и призналась, как тяжело она переживала тот период в их жизни.