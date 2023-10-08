Певица Глюкоза с мужем и двумя дочерьми второй день прячутся в бомбоубежище в Тель-Авиве

Пока мир с ужасом наблюдает за событиями в Израиле, поклонники Глюкозы ждут хотя бы весточки от любимой певицы. Сутки назад артистка сообщила в запрещенной соцсети, что находится вместе с мужем и дочерьми в Тель-Авиве, сообщает Супер.
По ее словам, во время воздушной тревоги им семье пришлось спуститься в бомбоубежище, однако, когда опасность миновала, людям позволили подняться наверх и даже свободно гулять по улицам. Сторис была опубликована 22 часа назад, после чего ни Наталья (настоящее имя певицы), ни ее старшая дочь не выходили в соцсеть.
Ситуацию неожиданно прояснила Ксения Собчак. В своем телеграм-канале журналистка опубликовала снимок певицы с дочерьми в бомбоубежище. Ксения пояснила, что семья Чистяковых прилетела в Израиль на концерт Бруно Марса, однако вынуждена второй день прятаться в подвале.
«Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков, вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище. Но аэропорт при этом, говорят, не закрывали, завтра улетают. Ох. Мира всем нам», - Собчак.
По словам певицы, в Тель-Авиве она планировала пробыть несколько дней вместе со своими близкими. Им хотелось посетить концерт Бруно Марса.
Однако на выступлении им оказаться не довелось, вместо него они попали в гущу событий, которые в настоящий момент происходят в Израиле. И теперь они все вместе находятся в бомбоубежище.
Кстати, поклонники Бруно Марса на время потеряли своего любимца. Он пропал из соцсетей и прекратил выходить на связь.
Только к концу дня 7 октября певец выставил фото в своем аккаунте, на котором запечатлелся со своим коллективом в терминале аэропорта Бен-Гурион. Так он дал понять почитателям, что жив и с ним все в порядке.
Напомним, что в субботу палестинская группировка ХАМАС нанесла по Израилю серию ракетных ударов, в результате которых, по последним данным, погибли как минимум 300 местных жителей. Представители армии Израиля подтвердили вторжение на территорию страны палестинских боевиков, которые захватили многочисленных заложников. Предположительно, солдатами ХАМАС были похищены 10 женщин с фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего неподалеку от приграничного города Офаким.