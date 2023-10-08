Певица Глюкоза с мужем и двумя дочерьми второй день прячутся в бомбоубежище в Тель-Авиве

По ее словам, во время воздушной тревоги им семье пришлось спуститься в бомбоубежище, однако, когда опасность миновала, людям позволили подняться наверх и даже свободно гулять по улицам. Сторис была опубликована 22 часа назад, после чего ни Наталья (настоящее имя певицы), ни ее старшая дочь не выходили в соцсеть.

Ситуацию неожиданно прояснила Ксения Собчак. В своем телеграм-канале журналистка опубликовала снимок певицы с дочерьми в бомбоубежище. Ксения пояснила, что семья Чистяковых прилетела в Израиль на концерт Бруно Марса, однако вынуждена второй день прятаться в подвале.

«Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков, вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище. Но аэропорт при этом, говорят, не закрывали, завтра улетают. Ох. Мира всем нам», - Собчак.

Фото из Telegram-канала. Фото: Postimees

По словам певицы, в Тель-Авиве она планировала пробыть несколько дней вместе со своими близкими. Им хотелось посетить концерт Бруно Марса.

Однако на выступлении им оказаться не довелось, вместо него они попали в гущу событий, которые в настоящий момент происходят в Израиле. И теперь они все вместе находятся в бомбоубежище.

Кстати, поклонники Бруно Марса на время потеряли своего любимца. Он пропал из соцсетей и прекратил выходить на связь.

Только к концу дня 7 октября певец выставил фото в своем аккаунте, на котором запечатлелся со своим коллективом в терминале аэропорта Бен-Гурион. Так он дал понять почитателям, что жив и с ним все в порядке.