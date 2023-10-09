Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака: холодная расчетливость и спокойствие

Близнецы

Благоприятный день, характеризующийся практически универсальным влиянием позитивных тенденций. Выдающихся результатов смогут достичь спортсмены и все, кто занимается физическим трудом. Впрочем, и представителям творческих профессий жаловаться не придется - в середине дня их непременно посетит вдохновение. Поручения руководства выполняйте старательно и аккуратно: за это вас непременно вознаградят.

Переменам к лучшему в личной жизни способствует ваша способность принимать во внимание интересы и желания окружающих, прислушиваться к их мнению, а не только настаивать на своем. Приятные сюрпризы ожидают Близнецов зрелого возраста.

Рак

День весьма непростой, но Раки смогут свести на нет влияние негативных тенденций, если будут помнить о том, что даже из самой сложной ситуации при желании можно найти выход. Именно оптимизм, уверенность в своих силах и способность сохранять хорошее настроение в трудный момент притягивают к вам людей, чья помощь может быть поистине бесценной.

День подходит для контактов с сильными мира сего, а также общения с представителями старшего поколения; можно обращаться за помощью, просить о материальной поддержке. Удача улыбается тем, кто в пути, а Ракам, пережившим расставание с любимым человеком, небольшое путешествие поможет скорее залечить сердечные раны.

Лев