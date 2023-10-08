«Добейте гадину»: звезда «Кавказской пленницы» высказалась об Ахеджаковой

Известная актриса Наталья Варлей, ставшая звездой благодаря фильмам «Вий» и «Кавказская пленница», высказалась об актрисе Лии Ахеджаковой, которая осудила полномасштабное вторжение 2022 года. Она вспомнила события 1993 года, когда в Москве Борис Ельцин применил армию против парламента.

По словам Варлей, до этого она любила творчество Ахеджаковой. Но после событий осени 1993 года звезда «Кавказской пленницы» свое отношение изменила.

«Когда мы начинаем что-то говорить: "Ах, как ведет себя Ахеджакова"... Вот тогда (в 1993 году - прим. ред.) Лия Ахеджакова сказала свою коронную фразу: "Надо добить гадину". Когда стреляли по зданию верховного совета, она сказала: "Добейте гадину". И в 1993 году я дала большое интервью газете... Интервью называлось "Жизнь смертью не заканчивается". И я казала, что меня совершенно потрясла моя до этого момента любимая актриса, Лия Ахеджакова. Как? Там законно избранный парламент, по ним палят из танков и вдруг она кричит: "Добейте гадину"», - вспомнила Варлей в интервью для российского блогера Вячеслава Манучарова.

При этом актриса попыталась задеть Ахеджакову. Варлей вспомнила, что после этого она узнала о реакции коллеги на свои слова. Ахеджакова попросту сделала вид, что даже не знает, кто такая звезда «Кавказской пленницы».