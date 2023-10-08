ФОТО ⟩ «Израиль победит»: Максим Галкин вышел на связь из Тель-Авива

«Сегодня в 6:30 нас разбудили сирены… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молитесь за всех, кто взят в заложники. Израиль победит!» - отметил муж Аллы Пугачевой, опубликовав фото израильского флага и обозначив локацией Тель-Авив.

Отметим, что Галкин и Пугачева переехали в Израиль после начала полномасштабной войны в Украине. Они живут в Тель-Авиве с двумя десятилетними детьми, которым искали местную школу.