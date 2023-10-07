ГАЛЕРЕЯ ⟩ Критический уровень моря! Лодки в Каларанна укрылись от шторма в гавани

Шторм, достигший Эстонии в ночь на субботу, ломает деревья и оставил тысячи людей без электричества. Волны на море достигают четырех метров, судоходство нарушено. В гавани Каларанна были собраны лодки, чтобы укрыться от непогоды. Смотрите галерею!
Судоходные компании объявили об отмене рейсов в связи с возможностью возникновения четырехметровых волн на море. Компания Viking Line отменила рейсы Viking Glory и Viking Grace из Мариехамна в Турку и Стокгольм. Суда должны были выйти в 14.25. Судно Tallink Silja Baltic Princess, следовавшее из Турку, не будет отправляться в Мариехамн.
Агентство по окружающей среде выпустило предупреждение в 15:25:
8.10. Ночью и днем северо-западный ветер 15, с порывами до 20 м/с, во внутренних районах, 15-22, с порывами до 27 м/с на островах и побережье, до 32 м/с в Балтийском море.
Уровень морской воды поднимется на 110-130 см выше среднего и превысит критический предел в районе Пирита в Таллинне (критический предел 100 см).
Ночью в районе Пирита в Таллинне уровень моря останется близким к критической отметке.
Штормовой ветер привел к поломке деревьев. Существует высокий риск отключения электроэнергии. Штормовой ветер и высокие волны нарушат движение паромов и судов.