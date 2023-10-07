ГАЛЕРЕЯ ⟩ Критический уровень моря! Лодки в Каларанна укрылись от шторма в гавани

Судоходные компании объявили об отмене рейсов в связи с возможностью возникновения четырехметровых волн на море. Компания Viking Line отменила рейсы Viking Glory и Viking Grace из Мариехамна в Турку и Стокгольм. Суда должны были выйти в 14.25. Судно Tallink Silja Baltic Princess, следовавшее из Турку, не будет отправляться в Мариехамн.

Агентство по окружающей среде выпустило предупреждение в 15:25:

8.10. Ночью и днем северо-западный ветер 15, с порывами до 20 м/с, во внутренних районах, 15-22, с порывами до 27 м/с на островах и побережье, до 32 м/с в Балтийском море.

Уровень морской воды поднимется на 110-130 см выше среднего и превысит критический предел в районе Пирита в Таллинне (критический предел 100 см).

Ночью в районе Пирита в Таллинне уровень моря останется близким к критической отметке.