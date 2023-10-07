Овчарку Джо Байдена выгнали из Белого дома за плохое поведение

Любимца президента США Джо Байдена и его супруги, немецкую овчарку по кличке Командер, пришлось выселить из Белого дома.
Пес вел себя агрессивно и несколько раз кусал агентов Секретной службы США, которая обеспечивает личную охрану главы государства и членов его семьи. За свое пребывание в Белом доме Командер укусил 11 человек. Последний такой инцидент произошел в конце сентября.
О том, что овчарка больше не сможет досаждать телохранителям, сообщила пресс-секретарь первой леди Элизабет Александер. Однако она не сказала, что будет дальше с Командером.
Примечательно, что и первая собака Байденов тоже вела себя агрессивно. Пес по кличке Мейджор, который раньше жил в Белом доме, был изгнан в итоге за свое поведение из президентской резиденции.
Эксперты по поведению собак считают, что подобная агрессия может быть спровоцирована тем, что Мейджор и Командер еще щенками за что-то невзлюбили телохранителей своих хозяев, и это прочно закрепилось в их сознании. Но это не единственная причина, поскольку поведение собак, как правило, определяется целым набором факторов, включая генетические особенности.