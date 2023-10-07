Овчарку Джо Байдена выгнали из Белого дома за плохое поведение

Пес вел себя агрессивно и несколько раз кусал агентов Секретной службы США, которая обеспечивает личную охрану главы государства и членов его семьи. За свое пребывание в Белом доме Командер укусил 11 человек. Последний такой инцидент произошел в конце сентября.

О том, что овчарка больше не сможет досаждать телохранителям, сообщила пресс-секретарь первой леди Элизабет Александер. Однако она не сказала, что будет дальше с Командером.

Примечательно, что и первая собака Байденов тоже вела себя агрессивно. Пес по кличке Мейджор, который раньше жил в Белом доме, был изгнан в итоге за свое поведение из президентской резиденции.

Байден с супругой и еще маленький Командер. Фото: Postimees