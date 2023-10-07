ГАЛЕРЕЯ ⟩ Температура на пределе: в столичном казино прошла яркая вечеринка

В пятницу вечером в казино Olympic Park состоялась большая осенняя вечеринка с участием любимого музыканта Стефана. Психотерапевт и писательница Лаура Валк поделилась со зрителями советами по взаимоотношениям.

Каждый мог стать главным героем вечеринки, задавая вопросы, которые заставляли звезд на сцене краснеть и подбирать слова для ответов.

Не обошлось в этот вечер и без яркого шоу: BonBon Lingerie и Diana Arno устроили модный показ, продемонстрировав нижнее белье и самую красивую верхнюю одежду осеннего сезона.